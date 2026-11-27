El Ayuntamiento de El Rosario ha aprobado la ampliación de su oferta de empleo público de 2026 con cinco plazas de nuevo ingreso, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife de este viernes, 27 de noviembre.
La resolución de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, fechada el pasado 20 de noviembre, contempla tres plazas de personal funcionario y otras dos de personal laboral, destinadas a reforzar distintos servicios municipales.
La ampliación de la oferta incluye puestos de técnico de Administración General, administrativo, capataz de obras y peón.
Las nuevas plazas de empleo público en El Rosario
La distribución de las plazas de nuevo ingreso recogidas en el anuncio publicado en el BOP es la siguiente:
Personal funcionario:
- Técnico de Administración General (subgrupo A1): dos plazas.
- Administrativo (subgrupo C1): una plaza.
Personal laboral:
- Capataz de obras (grupo profesional 4): una plaza.
- Peón (grupo profesional 5): una plaza.
La incorporación de estos puestos a la oferta de empleo público supone un paso previo a la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos.
Cuándo podrán inscribirse los interesados
La publicación de la ampliación de la oferta de empleo público no implica que los interesados puedan presentar ya sus solicitudes.
El Ayuntamiento deberá publicar las correspondientes convocatorias, en las que se detallarán los requisitos de acceso, las titulaciones exigidas, el sistema de selección y los plazos de inscripción.
Las personas interesadas deberán permanecer pendientes de los anuncios oficiales del Ayuntamiento de El Rosario y de las próximas publicaciones en los boletines oficiales.