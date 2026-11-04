Primeras palabras del portero Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: “Afrontaré lo que venga con todo el respeto”

El guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, ha roto su silencio este miércoles tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife que perdió la vida este martes después del fuerte choque sufrido con el portero durante el encuentro disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
A través de un comunicado difundido por el club andorrano, Owono ha compartido sus primeras palabras desde el incidente, reconociendo que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida y trasladando su dolor por la muerte del delantero blanquiazul.
“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, comienza el mensaje del guardameta, profundamente afectado por lo sucedido.
El futbolista también ha querido dedicar unas palabras a los seres queridos de Jesús de Miguel, cuyo fallecimiento ha provocado una enorme conmoción en el fútbol español y, especialmente, entre los aficionados del CD Tenerife.
“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, expresa Owono en el comunicado.
“No puedo pensar en otra cosa que en Jesús”
En su primera intervención pública desde el choque, el portero del FC Andorra también se ha referido a las posibles consecuencias de lo ocurrido sobre el terreno de juego, aunque ha dejado claro que su principal preocupación en estos momentos es el dolor provocado por la muerte de su compañero de profesión.
“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, señala.
El mensaje concluye con una despedida dirigida al delantero tinerfeñista: “Descansa en paz, Jesús”.
Por su parte, el FC Andorra ha reiterado que toda la entidad continúa profundamente afectada por el fallecimiento de Jesús de Miguel y ha solicitado “la máxima sensibilidad y respeto” ante las difíciles circunstancias que atraviesan los implicados.
Un minuto de silencio en el entrenamiento del Andorra
La plantilla del FC Andorra ha regresado este miércoles a las instalaciones de Encamp para participar en una sesión de entrenamiento voluntaria, organizada con el objetivo de que los futbolistas pudieran reunirse y acompañarse en estos momentos de duelo.
Antes de comenzar, los jugadores, el cuerpo técnico y las demás personas presentes han guardado un emotivo minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel.
Jesús Owono no participó en la sesión, al continuar emocionalmente afectado por lo sucedido durante el encuentro del pasado lunes en el Heliodoro Rodríguez López.
El guardameta fue expulsado tras la acción en la que se produjo el choque con el delantero del Tenerife. La resolución disciplinaria correspondiente a la tarjeta roja queda pendiente de lo que determine el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.
Por otro lado, LaLiga ha accedido al aplazamiento del partido entre el FC Andorra y el Mallorca, previsto para este fin de semana y correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion.
La decisión se produce en medio de las numerosas muestras de duelo y solidaridad que continúa recibiendo el entorno de Jesús de Miguel, cuya muerte ha dejado profundamente conmocionado al fútbol español.
El comunicado difundido este miércoles 4 de noviembre es auténtico y ha sido publicado por el FC Andorra. Conviene distinguirlo de otro mensaje atribuido a Owono que circuló el martes en una cuenta falsa de X y que fue desmentido por el propio club.