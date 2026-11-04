El portero Owono “está viviendo con una profunda aflicción y desconsuelo” la muerte de Jesús de Miguel

El portero ecuatoguineano del FC Andorra, Jesús Owono, “está viviendo con una profunda aflicción y desconsuelo” la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, después de un choque con el guardameta este lunes en el encuentro de LaLiga Hypermotion que enfrentó a ambos conjuntos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.
“Me veo en la necesidad de trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento a nuestro jugador Jesús Owono. Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo”, expresó el presidente de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT), Venancio Tomás Ndong Micha, en una carta publicada en la web de la entidad.
Así, desde el organismo brindan al guardameta “todo” su “respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie” en el fútbol “desea presenciar nunca”.
“Es con profunda conmoción y un inmenso dolor que he recibido la noticia del trágico fallecimiento de su jugador Jesús de Miguel. En nombre de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol y en el mio propio, quiero expresarles nuestras más sinceras y sentidas condolencias ante esta irreparable pérdida”, rezó la carta de la FEGUIFUT.
En la misiva, el presidente recordó que “el fútbol es una familia que, en momentos como este, se une en el duelo”. “Queremos hacer llegar nuestro abrazo más solidario a su familia, a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a toda la afición blanquiazul, quienes atraviesan horas de una tristeza indescriptible. Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles”, concluyó.