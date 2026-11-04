El tinerfeñismo despedirá a Jesús de Miguel este sábado en el Heliodoro

El tinerfeñismo necesita despedirse de Jesús de Miguel. Y lo hará en el lugar donde el delantero vivió sus últimos minutos como futbolista, el estadio Heliodoro Rodríguez López. El CD Tenerife ha convocado para este sábado, a partir de las 18:00 horas, un solemne acto de homenaje en memoria de ‘Demi’, al que podrá acudir toda la afición blanquiazul. Será una despedida colectiva, después de una jornada en la que el dolor se apoderó de la isla y en la que el sentimiento de pertenencia a unos colores volvió a manifestarse de la manera más conmovedora.
La entidad blanquiazul confirmó el fallecimiento del futbolista a primera hora de este martes, después de que no pudiera superar las graves consecuencias del episodio sufrido durante el encuentro del lunes frente al Andorra. La noticia de su muerte, comunicada por el club a las 8:31 horas, provocó una profunda conmoción en el deporte español.
Desde ese momento, el Heliodoro se convirtió en el principal escenario del duelo colectivo. La puerta 9, que coincide con el dorsal que lucía el delantero, fue transformándose en un altar improvisado al que acudieron aficionados de todas las edades. Flores, velas, bufandas, banderas, fotografías, postales con la imagen del jugador y cartas dirigidas a su familia fueron ocupando progresivamente los alrededores del recinto. Una ofrenda que convirtió ese rincón del estadio en un lugar de recuerdo y recogimiento.
No fue necesario que nadie organizara una convocatoria para que los primeros seguidores se acercaran al Heliodoro. La necesidad de estar cerca del lugar donde se produjo la tragedia y de mostrar su cariño al futbolista llevó a numerosos aficionados hasta el estadio desde primera hora de la mañana. Algunos depositaron flores; otros permanecieron unos minutos en silencio, mientras que muchos no pudieron contener las lágrimas al recordar al delantero. El estadio se convirtió en un punto de encuentro para compartir una tristeza difícil de expresar con palabras.
Una concentración marcada por la lluvia y las lágrimas
El momento más multitudinario de la jornada llegó a las 18:00 horas, cuando la Federación de Peñas del CD Tenerife convocó a los seguidores en la puerta 9, en la grada de Herradura, para guardar un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel. La lluvia que caía sobre Santa Cruz no impidió que centenares de personas se concentraran en los exteriores del recinto para rendir homenaje al futbolista.
El silencio inicial dio paso a los aplausos, a los cánticos en recuerdo de ‘Demi’ y a muestras de emoción que se hicieron todavía más intensas cuando los aficionados comenzaron a corear su nombre y a entonar el himno del CD Tenerife. Hubo abrazos, lágrimas y gestos de cariño entre personas que, en muchos casos, ni siquiera se conocían, pero que compartían el mismo sentimiento de pérdida.
Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando un aficionado pidió permiso para leer una carta dedicada al delantero. En ella recordó su trayectoria en el conjunto blanquiazul, el cariño que se había ganado entre sus compañeros y seguidores y su deseo de continuar defendiendo la camiseta del Tenerife después de conseguir el regreso al fútbol profesional. Sus palabras emocionaron a los presentes y provocaron nuevas muestras de afecto. En medio de aquella concentración también surgió una propuesta que encontró un amplio respaldo entre los asistentes: retirar el dorsal número 9 en memoria del futbolista, para que su recuerdo permanezca ligado para siempre a la historia del club.
La dimensión del homenaje trascendió también al ámbito deportivo e institucional. A la puerta 9 llegaron coronas y ramos de flores enviados por diferentes instituciones, peñas, entidades deportivas y clubes de otras comunidades, como por ejemplo de la UD Las Palmas. También se depositaron banderas de Tenerife, bufandas blanquiazules y fotografías del delantero compartidas por aficionados que quisieron conservar un recuerdo de él.
A las concentraciones se sumaron representantes públicos y responsables del club.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, por la tarde acudió a mostrar su apoyo al tinerfeñismo. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, depositó flores por la mañana en la puerta 9 junto al presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, y al máximo accionista de la entidad, Rayco García, quienes estuvieron acompañados por todos los empleados de la entidad blanquiazul.