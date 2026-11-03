El fútbol europeo guarda un minuto de silencio por Jesús de Miguel

El fútbol europeo se ha unido este martes, 3 de noviembre, al dolor del CD Tenerife por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, que perdió la vida a los 30 años después del grave choque sufrido durante el encuentro del lunes frente al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
La UEFA ha decretado un minuto de silencio en todos los encuentros de sus competiciones de esta semana, una decisión que ha llevado el recuerdo del delantero blanquiazul a algunos de los escenarios más importantes del fútbol continental.
La cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League ha servido así para rendir homenaje a Jesús de Miguel, cuya muerte ha conmocionado al deporte español y ha provocado una oleada de mensajes de condolencia procedentes de clubes, futbolistas e instituciones de distintos países.
Los grandes estadios de Europa recuerdan a Jesús de Miguel
Entre los nueve encuentros programados para este martes figuran el FC Barcelona-Aston Villa, el Atlético de Madrid-Bayern de Múnich y el Villarreal-Paris Saint-Germain, tres compromisos con representación española en los que también está contemplado el homenaje al delantero del Tenerife.
El recuerdo de Jesús de Miguel se extiende igualmente a otros escenarios del continente, como Old Trafford, donde el Manchester United recibe a la Roma, y Róterdam, sede del enfrentamiento entre el Feyenoord y el Inter de Milán.
La jornada se completa con los partidos entre Galatasaray y Stuttgart, Shakhtar Donetsk y Sporting de Portugal, Bodø/Glimt y Lille, y LASK y Slovan Bratislava.
En el encuentro entre el Galatasaray y el Stuttgart, disputado este martes, las cámaras de televisión han recogido el minuto de silencio dedicado al futbolista fallecido.
De esta manera, la competición más prestigiosa del fútbol europeo se ha sumado a las muestras de cariño hacia un jugador cuya pérdida ha dejado una profunda huella en el tinerfeñismo.
La UEFA, consternada por la muerte del futbolista
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha expresado públicamente su pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel y ha trasladado sus condolencias a la familia del futbolista y al CD Tenerife.
“Estamos consternados por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Hemos buscado palabras y solo hemos hallado silencio”, manifestó el máximo responsable del organismo europeo.
Ceferin añadió que los pensamientos de la institución están con la familia del delantero, sus compañeros, los integrantes de la entidad blanquiazul y todas las personas que lamentan esta pérdida.
La UEFA ha querido que este reconocimiento no se limite a los encuentros del martes. Los partidos de Champions League del miércoles 4 de noviembre también guardarán un minuto de silencio, al igual que los compromisos del jueves en la Europa League y la Conference League.
Entre los encuentros previstos para este miércoles destacan el AEK de Atenas-Real Madrid y el Borussia Dortmund-Real Betis, que también servirán para recordar al futbolista.
Una pérdida que conmociona al fútbol
Jesús de Miguel falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después de sufrir un grave impacto durante el partido de LaLiga Hypermotion frente al FC Andorra.
La tragedia ha provocado una respuesta de solidaridad que ha trascendido las fronteras españolas. A las condolencias de numerosos equipos se ha sumado la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de aplazar los encuentros de la Copa del Rey y la Copa de la Reina previstos para este martes, miércoles y jueves.
Mientras tanto, en Tenerife, los aficionados han acudido a la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López para depositar flores y recordar al delantero. También se han reunido bajo la lluvia en una emotiva concentración convocada por la Federación de Peñas del CD Tenerife.
Del Heliodoro Rodríguez López a los grandes estadios de la Champions League, el fútbol se ha unido en el recuerdo de Jesús de Miguel, cuyo fallecimiento ha dejado una profunda tristeza en el deporte europeo.