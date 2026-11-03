La lluvia y las lágrimas se mezclan en el Heliodoro: el tinerfeñismo se reúne para despedir a Jesús de Miguel

La lluvia no ha impedido que el tinerfeñismo vuelva a demostrar su sentimiento de unión en uno de los días más tristes de su historia reciente. Numerosos aficionados del CD Tenerife se han concentrado este martes en la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López para rendir homenaje a Jesús de Miguel, fallecido a los 30 años tras el grave choque sufrido durante el encuentro del lunes frente al FC Andorra.
La concentración, convocada por la Federación de Peñas del CD Tenerife, ha estado marcada por las grandes muestras de emoción y tristeza de unos seguidores que todavía no terminan de asimilar la pérdida del delantero. Bajo la lluvia, los aficionados se han reunido en los exteriores del recinto blanquiazul para compartir su dolor y recordar al futbolista.
Ha sido una jornada especialmente dura para toda la familia tinerfeñista. La noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, confirmada por el club a primera hora de este martes, ha provocado una profunda conmoción entre los aficionados, que desde entonces han convertido los alrededores del estadio en un lugar de recuerdo y homenaje.
La puerta 9 del Heliodoro, escenario del dolor del tinerfeñismo
A lo largo del día, numerosos seguidores se han acercado hasta la puerta 9 para depositar flores en memoria de Jesús de Miguel, en una sucesión de gestos de cariño hacia el jugador y su familia.
“Es un golpe fortísimo”, reconocía uno de los aficionados que acudieron al estadio, mientras que otro explicaba que, después de conocer la noticia, había sentido la necesidad de acercarse: “Fue un día muy duro, necesitaba venir”.
También hubo quienes permanecieron pendientes de las noticias sobre su estado de salud hasta el último momento. “Estuve pendiente de la televisión, esperando una buena noticia”, relataba otro seguidor, reflejando la angustia vivida por el tinerfeñismo desde el accidente.
La concentración convocada por la Federación de Peñas ha sido una nueva expresión de ese sentimiento colectivo. Ni siquiera la lluvia ha frenado a unos aficionados que han querido estar presentes en el Heliodoro, el escenario donde Jesús de Miguel disputó sus últimos minutos como futbolista.
“Lo vamos a recordar para siempre”, aseguraba uno de los seguidores que acudieron a rendirle homenaje. Una frase que resume el sentimiento de una afición que, en medio de una profunda tristeza, ha vuelto a demostrar que el CD Tenerife es mucho más que un equipo de fútbol.