Cambio de última hora en el La Laguna Tenerife-Joventut: se jugará con público y nuevo horario

El La Laguna Tenerife-Asisa Joventut se jugará finalmente con público este domingo, 8 de noviembre, después de que se hayan levantado las restricciones derivadas de la borrasca Bruna. El CB Canarias ha anunciado el cambio de decisión una hora antes del encuentro, que comenzará a las 12:15 horas, 15 minutos después de lo previsto inicialmente.
El club aurinegro ha confirmado que las puertas del pabellón Santiago Martín se abrirán a las 11:30 horas, una vez recibida la autorización de los organismos competentes para permitir la entrada de los aficionados.
La decisión supone un cambio respecto a lo anunciado este sábado, cuando la entidad comunicó que el encuentro de la séptima jornada de la Liga Endesa se disputaría a puerta cerrada debido a la situación meteorológica excepcional que atravesaba Tenerife.
El CB Canarias rectifica tras levantarse las restricciones
La activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) había obligado inicialmente a adoptar medidas preventivas para reducir los desplazamientos y evitar concentraciones de personas durante el episodio de lluvias, viento y tormentas.
En ese contexto, el club informó el sábado de que el partido frente al Joventut se disputaría sin espectadores, aunque manteniendo su horario habitual de las 12:00 horas.
Sin embargo, la situación ha cambiado durante la mañana de este domingo. Según la última comunicación del CB Canarias, el levantamiento de las restricciones y la autorización de las administraciones competentes permiten abrir el recinto deportivo de Los Majuelos a los aficionados.
Por tanto, los seguidores aurinegros podrán asistir al encuentro, aunque tendrán un margen reducido para acceder al pabellón antes del salto inicial.
El club lamenta las molestias
El CB Canarias ha reconocido el esfuerzo organizativo que supone modificar las condiciones de acceso con tan poco margen de tiempo.
La entidad ha explicado que la apertura del Santiago Martín requiere un importante esfuerzo logístico y ha lamentado las molestias que los cambios hayan podido ocasionar a sus seguidores.
La modificación afecta tanto a quienes habían descartado acudir al encuentro tras el anuncio del sábado como a los aficionados que tenían previsto seguir el partido desde fuera del recinto.
Con esta actualización, el La Laguna Tenerife recupera el apoyo de su afición en las gradas para su compromiso liguero frente al Asisa Joventut.
El horario definitivo queda establecido a las 12:15 horas de este domingo, con apertura de puertas a las 11:30 horas, según la última comunicación del club.