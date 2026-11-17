La Laguna Tenerife pierde durante aproximadamente tres semanas a Bruno Fitipaldo. El base uruguayo sufre una doble lesión en la rodilla y el tobillo izquierdos como consecuencia de un golpe recibido durante el partido del pasado sábado ante el MoraBanc Andorra, correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa.
Según la información médica facilitada, el jugador presenta un esguince de grado 1-2 en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y otro esguince de grado 2 en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo.
El tiempo estimado de recuperación será de unas tres semanas, aunque su regreso a las pistas dependerá de la evolución de ambas lesiones.
La lesión de Bruno Fitipaldo en Andorra
El jugador aurinegro sufrió la contusión durante un lance del encuentro disputado el sábado 14 de noviembre en el Poliesportiu d’Andorra, donde el conjunto tinerfeño consiguió imponerse por 84-90.
Fitipaldo tuvo que abandonar el partido después de recibir un golpe y no pudo volver a la cancha. El alcance de la lesión estaba pendiente de las pruebas médicas posteriores.
Tras el encuentro, el entrenador del La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, reconoció su preocupación por el estado físico del base, aunque entonces todavía desconocía la gravedad de la dolencia.
Las pruebas han confirmado finalmente la afectación de dos articulaciones de la pierna izquierda, lo que mantendrá al uruguayo apartado de la competición durante las próximas semanas.
Un nuevo problema para La Laguna Tenerife
La baja de Bruno Fitipaldo llega en un momento especialmente delicado para la dirección de juego del equipo aurinegro. El conjunto tinerfeño acaba de despedirse de Marcelinho Huertas, que disputó su último partido con el club precisamente en la victoria frente al MoraBanc Andorra antes de incorporarse al Dubai Basketball.
La coincidencia de ambas ausencias obliga a Lakovic a reorganizar la rotación exterior del equipo en plena competición. El técnico contará con otros jugadores de la plantilla, entre ellos Jaime Fernández y Arturs Kurucs, para afrontar los compromisos que se acumulen durante la recuperación del base uruguayo.
La Laguna Tenerife juega hoy con el Turk Telekom Ankara, en una nueva jornada de la EuroCup, en un encuentro que llega después de la victoria liguera en Andorra. Por el momento, no existe una fecha definitiva para el regreso de Fitipaldo. La previsión inicial establece alrededor de tres semanas de baja, siempre condicionadas a su evolución física.