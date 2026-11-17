Kyle Guy se vistió este martes de héroe y culminó una remontada épica ante el Turk Telekom (88-91) con un triple a media vuelta sobre la bocina con el que cerró su gran noche en Ankara, donde firmó con 24 puntos, después de haber ido 17 puntos en desventaja frente durante la octava jornada de Eurocopa.
El arranque de la segunda vuelta de la Eurocopa se le complicó notablemente a La Laguna Tenerife, sobre todo en una primera parte marcada por el desacierto en triples y la poca eficacia defensiva que presentaron los de Jaka Lakovic, que consiguieron mejorar poco antes de marcharse al descanso, cuando los turcos empezaron a bajar su acierto en ataque y se pudo ver algo más de optimismo en el juego de los canarios.
El primer cuarto estuvo marcado por un extraordinario acierto desde los 6,75 metros por parte del Turk Telekom, que, siendo de los equipos con peor registro en este ámbito, cerró los primeros diez minutos con un 100 % de tiros convertidos, que se sumó al oscuro inicio de los visitantes de cara al aro, para marcar una amplia diferencia desde el comienzo, donde se puso ver una distancia creciente desde el minuto tres, hasta terminar con un 29-16 que preocupaba visiblemente a Lakovic.
Para el segundo cuarto, Jerrick Harding presentó firmemente su candidatura a ser el hombre del partido de los turcos y comenzó ampliando a 15 la sangría sobre los canaristas (31-16), distancia que recortó rápidamente Kyle Guy desde el triple (31-19), que aceptó el reto del estadounidense para y se postuló también a ser el jugador referencia de un La Laguna Tenerife que se enfrentaba por primera vez a la ausencia en Europa de Marcelinho Huertas.
El equipo aurinegro empezó a encontrarse más sólido en defensa y esto le llevó a frenar con mayor facilidad el ataque del equipo turco, que empezó a frustrarse con el paso de los minutos y a perder notablemente la eficacia presentada en el primer cuarto, con sucesiones de intentos sin materializar.
Lo aprovechó muy bien La Laguna Tenerife para darle la vuelta al parcial general y marcharse al descanso con un 47-37 tras un muy buen trabajo defensivo que les ayudó a dejar en diez puntos la diferencia con los de Erdem Can, a pesar de haberse visto a mitad de este cuarto 17 abajo (40-23).
A la vuelta de vestuarios, los canarios salieron con la misma premisa, recortar distancias manteniendo esa intensidad defensiva que fue mermando poco a poco la moral de Turk Telekom.
Y así lo consiguieron, gracias al gran cuarto de Kyle Guy y, sobre todo, Jaime Fernández, que tomó la batuta del equipo y los dirigió poco a poco a una casi impensable remontada.
El base madrileño aprovechó un robo en el primer ataque de los blanquiazules y encestó un triple para recortar a siete la desventaja (47-40), que, después, con ayuda de Vince Hunter y Tim Abromaitis, se reduciría todavía más, a cuatro, con tres minutos de juego, un marcador de 52-48 y apenas tres minutos por delante con parcial de 5-11 que invitó a los visitantes a creer en la posibilidad de darle vuelta a la contienda.
Harding se encargó en todo momento de mantener bajo control el dominio de los turcos y, cuando más presión estaba ejerciendo el CB Canarias, llevó la distancia a cinco puntos tras anotar dos tiros libres (60-55), aunque la tranquilidad les duró poco, ya que, primero Hunter y luego Guy, desde el tiro libre, los pusieron por primera vez en todo el encuentro contra la cuerdas al conseguir el 60-59 que activó las alarmas de Erdem Can, que apretó a los suyos para cerrar el cuarto de la mejor manera.
Las repetidas broncas del técnico local surtieron efecto y Turk Telekom dio un apretón final en ese tercer cuarto en el que consiguieron parar el marcador en un 70-63, que les dio algo de calma con esos siete puntos de diferencia, pero Kyle Guy tenía una idea diferente y no se iba a marchar del Ankara Spor Salonu hasta terminar la misión con la que llegó a la ciudad.
El escolta estadounidense dio el pistoletazo de salida del cuarto y último cuarto con un triple (70-66), avisando de lo que estaba por venir, en unos frenéticos diez minutos en los que pasó absolutamente de todo, con numerosos parones para revisar jugadas por parte del cuerpo arbitral y un nivel de tensión y alto nivel de baloncesto que mantuvo a cualquiera levantado de su asiento para vivir esta última pugna.
La Laguna Tenerife fue poco a poco ganándole de nuevo el terreno a Turk Telekom y fue en el minuto cuatro de juego cuando reiniciaron el partido al conseguir, por fin, la igualada que tanto llevaban buscando a lo largo de todo el encuentro, con un triple de Tim Abromaitis que selló el 78-78 que marcó el punto de inflexión definitivo en esta octava jornada europea.
El partido pasó a ser un constante vaivén de ataques en los que, por un momento, pareció que los locales volvieron a tomar el control, con una canasta de Uros Trifunovic que ponía momentáneamente el 86-82, a falta de apenas 2:28 para el cese del encuentro.
Gracias a un parcial de 0-6, Vince Hunter logró poner por delante a los aurinegros por primera vez en todo el encuentro, pero Kris Bankston respondió con una canasta a falta de 1.4 segundos para el final (88-88).
Ello permitió un último tiro para los canarios que convirtió Guy, a la media vuelta, encerrado en la esquina del triple. Anotó sobre la bocina para certificar la épica remontada de los isleños (88-91) y estirar así la gran racha de seis victorias consecutivas en Eurocopa.
– Ficha técnica:
88 – Turk Telekom Ankara (29+18+23+18): Harding (20), Taylor (5), Bako (10), Bas (8), McKissic (11) -inicial-, Alyanak (-), Kahraman (-), Kosut (-), Trifunovic (12), Ozdemiroglu (9), Bankston (13), Tekcevic (-).
91 – La Laguna Tenerife (16+21+26+28): TJ Bamba (6), Fernández (19), Van Beck (10), Shermadini (6), Abromaitis (6) -inicial-, Guy (24), Prekevicius (-), Hunter (15), Alderete (2), Doornekamp (3), Kurucs (0).
Árbitros: Dragan Porobic, Damir Javor, Vojislav Lepetic. Eliminaron por 5 faltas a Tony Taylor (min. 38).
Incidencias: Octava jornada de Eurocopa disputada en el Ankara Spor Salonu, ante aproximadamente 8.000 aficionados.
CALL HIM MR. CLUTCH! KYLE GUY FOR THE WIN!!! 🚨🤯 @CB1939Canarias | #RoadToGreatness https://t.co/VAYlMO8hA5— BKT EuroCup (@EuroCup) November 17, 2026