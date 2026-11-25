José Antonio Valbuena (PSOE) tiene ya un dilatado recorrido como edil en La Laguna, consejero regional de Medio Ambiente, senador y otros cargos, y ahora aspira al Congreso en unas elecciones a las que asiste optimista, aunque sin exceso de confianza, y apelando al votante moderado “asustado con el PP” y a los “desencantados con la desunión de la izquierda” en las Islas por Drago.
-¿Se cree de verdad el CIS: es decir, Sánchez sigue y hasta con más apoyo, y el PSOE en Canarias, entre 6 y 8 escaños?
“La mejor encuesta es el día de las votaciones y lo que aún hay que hacer es caminar por las sensibilidades, aunque es verdad que hay una sensibilidad, en general en España pero especialmente en Canarias, porque la gente recela de un Gobierno de PP y Vox por lo que puede suponer en recortes de derechos. Y no por lo que digamos nosotros, sino porque ellos mismos lo están diciendo y es verdad que, comparado con otras elecciones, la gente quiere escucharnos, confiar en nosotros, que le hablemos exactamente de lo que pasa y qué vamos a hacer. Esto, evidentemente, nos lleva a buscar también ese electorado moderado e indeciso de la derecha, que se asusta con lo que dice el PP, y a ese votante desencantado o molesto con las fuerzas a nuestra izquierda al ver que no hay ningún tipo de unión, y no solo eso, sino que tenemos a Drago, que lo único que ha demostrado es ser antisocialista, no de izquierdas, y cada vez que tiene una oportunidad, un micrófono o un medio se dedica a criticar al Gobierno socialista y no dice nada de las medidas de la derecha, de CC y PP aquí, incluso con Vox en algunos municipios. Veo ahora más opciones porque hay más predisposición de la gente a votarnos y a que siga un Ejecutivo progresista.
-Vale, pero dice que le preguntan que qué van a hacer cuando llevan ocho años…
“Pero en esos años, el PSOE ha subido las pensiones mínimas un 40%, y eso tiene en Canarias una traducción directa porque ésa es la que cobra el 50% de los isleños. En 2018, en Canarias ese 50% cobraba poco más de 600 euros y ahora casi mil. Ahora, Vox y PP no solo no quieren subirlas sino, si es posible, privatizarlas. Cuando hablamos de educación, a escala estatal, uno de cada diez estudiantes tiene una beca, pero en Canarias son dos de cada diez. Y eso se ha conseguido gracias a que hemos subido su partida de 1.400 a 2.500 millones, pero, si hablamos de dependencia, lo que viene a Canarias de 2018 a 2026 se ha multiplicado por diez, y esto hace que 35.000 mujeres puedan cotizar a la Seguridad Social como cuidadoras de los dependientes en los entornos familiares. En materia de salario mínimo, el 20% de los trabajadores en las Islas lo cobran, gente que ha visto cómo se les ha subido un 40% en estos ocho años porque es el Gobierno el que lo fija, mientras que PP y Vox quieren que lo fijen los empresarios. Es decir, nos ponemos del lado de quien necesita trabajar y no de aquellos que deciden si tú trabajas o no”.
-¿Qué les dicen sus ‘trackings’ diarios?
“Que, a medida que pasan los días, aumenta el porcentaje de gente que quiere apoyarnos”.
-¿Van en la línea del CIS?
“El CIS marca una tendencia, nos da 134 diputados como mínimo y otras encuestas, 120 o más, pero esto significa que no hemos llegado a nuestro techo y el PP, en cambio, puede bajar”.
-De ser cierta la continuidad de Sánchez, y tal y como ha sido el nivel de decibelios, ¿teme que no se acepte ese resultado y pasen cosas graves?
“Eso dependerá de la derecha y ultraderecha. Lo que tenemos claro es que hemos logrado conquistas importantes en lo social y en derechos. Si a una parte de la sociedad eso les molesta y no lo quiere aceptar, serán ellos los que tendrán que explicar por qué no aceptan la democracia que tanto dicen defender. Por eso decimos que el 29N está en juego la democracia, porque lo que no puede ser es que algunos den por hecho que hay una parte de la población de Vox y PP que, si el resultado no es el que quieren, se cabreen y generen algún conflicto social que hablaría muy mal de ellos”.
-Aparte de esos datos, resuma este mandato para las Islas…
“Hemos aportado respeto a la tierra, no solo con las medidas propias del REF, sino con un escudo social que a la que más beneficia es a Canarias. Ha sido una legislatura difícil porque el PP ha votado en contra de los intereses canarios, por ejemplo con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para poder redistribuir a los menores migrantes”.
-¿Cree que les puede pasar factura el fenómeno migratorio?
“No, porque estoy convencido de que la mayoría de la población canaria no quiere que se criminalice a los migrantes, sino todo lo contrario, que se les dé un trato digno. Y los migrantes no se quedan en Canarias. Desde 2020, a Canarias han llegado 120.000 personas y no están aquí, sino en Europa”.