El debate a cuatro de anoche, con dos bloques muy marcados, evidenció las dos visiones diametralmente opuestas, con matices en ambas orillas, que tienen los candidatos a la Presidencia de las principales formaciones sobre España, la gestión de estos años y los proyectos y sendas a transitar en el futuro.
Con unas llegadas a la Academia de la TV sorteadas y un Santiago Abascal (Vox) arribando primero, seguido de Feijóo (PP), Ada Colau (FA) y Pedro Sánchez (PSOE), la posición en el intercambio situó en las pantallas, también por sorteo, a Sánchez flanqueado por los líderes de la derecha y la ultraderecha y a Colau en el extremo derecho, todo lo contrario a su ideología, lo que quedó claro luego. Con muchos momentos de duros enfrentamientos entre bloques y solo pellizcos suaves en la misma trinchera, la cita estuvo marcada previamente por la “motosierra” detallada por Figaredo (Vox) y esos 112.000 millones a recortar, lo que aprovecharon Sánchez y Colau para no solo avisar de lo que supone la extrema derecha y el posible colapso del Estado del Bienestar, sino, aún más, lo que puede asumir el PP si cogobiernan.
El combate lo abrió Colau, con chaqueta azul oscura y falda pantalón gris. Comenzó con la nueva víctima de violencia machista justamente el 25N y, con mucho aplomo y contundencia, se presentó siempre como la izquierda imprescindible no solo para que haya de nuevo un Ejecutivo progresista, sino políticas que merezcan ese apelativo en vivienda, violencia de género, educación, sanidad, servicios sociales, empleo, salarios, medio ambiente, política exterior… Unos ámbitos en los que, según Feijóo y Abascal, todo ha empeorado desde 2018.
Un Sánchez muy sonriente en los prolegómenos, con corbata roja y traje azul como en 2023, dejó también el tono marrón del cara a cara de hace una semana y, aunque con formas similares, usando datos y sosegado, fue mucho más al ataque y remarcó que hay dos caminos: “Uno de involución, recortes y derogación de avances y, otro, el de la España referente en el mundo y un Gobierno que refuerce lo público, que sea una referencia moral y no use tijeras ni motosierras”.
Feijóo también condenó el asesinato, pero le recriminó a Colau que “este Gobierno es el más machista y el que menos ha ayudado a las mujeres”. Asimismo, le repitió al presidente las preguntas que, a su juicio, no respondió el jueves previo, como quién financió las primarias de 2017 (Sánchez dijo al final que los afiliados y recordó la sede del PP), por qué no se revisaron las vías del AVE, “abandonó Ceuta” o qué hacen con los impuestos. “España necesita verdad, decencia y gestión”, dijo.
Sobre vivienda, reiteró que es un 75% más cara la compra y un 45%los alquileres, mientras dijo varias veces que Sánchez traicionó a Maricarmen y habló de 15.000 okupas, si bien Colau le recordó que suponen el 0,01%.
Un Abascal con corbata azul (no verde) más intensa que la de Feijóo fue siempre a la yugular de Sánchez con sus mantras: lo que llama “remigración”, la inconstitucional “prioridad nacional”, los recortes, la corrupción y “la traición” del presidente. Recalcó que no se arrepiente de cómo ha llamado a Sánchez durante años y dijo que “el verdadero retroceso es lo que ha pasado estos años: los españoles mueren porque la corrupción mata, Sánchez es el enemigo número uno, la migración está colapsada y los sueldos ya no alcanzan ni para una vivienda, con barrios más inseguros y con Ceuta y El Hierro, invadidos”.
Sánchez subrayó varias veces que Abascal no condenó nunca la violencia de género y por eso no lo hizo ayer. Enseguida reconoció que el principal problema es la vivienda y remarcó que “hay que construir y rehabilitar más, así como proteger más a la gente con regulación, y no boicotear la Ley de Vivienda”. En su fuerte, Colau recordó que la receta de las derechas “ya fracasó: la liberalización de suelo, que nos llevó a la burbuja”. Eso sí, le reprochó a Sánchez “suspender” en esto por “mercantilizarla. Por eso, se ha de bajar los alquileres y expropiar casas a los fondos buitre”.
Abascal atacó a Colau con la Ley del Solo Sí es Sí y le espetó a Sánchez que se “rodeó de una banda de guarros” en el Peugeot. Por supuesto, reiteró el dato falso de que, en seis años, entraron 6 millones de migrantes y que ésa es la causa de la falta de viviendas “porque no se construye”. Colau le preguntó si se refería a los fondos buitres, lo que usó Abascal para llamar así a Sánchez y darse un duro enfrentamiento por esas formas. Uno de tantos.
Sánchez dijo entonces que los ataques personales deben llevarse a los realities y volvió a vivienda y al ejemplo de Barcelona, aparte de aludir al “aticazo” de Ayuso. Feijóo le afeó que siempre le saque a Ayuso y le invitó a presentarse en Madrid, y el presidente volvió a recalcar que PP y Vox destrozan los verificadores por “sus bulos”.
Abascal ligó de nuevo migración con los “bajos sueldos” (luego con las listas sanitarias) y dijo que “hay empleos que desaparecen por el fanatismo climático”. Colau sacó entonces el recorte de Figaredo y afirmó que es “once veces mayor que el de Rajoy”, recordando que Argentina “ha entrado en recesión con esa receta”. Además, subrayó los avances sociales, laborales y el crecimiento de la macroeconomía, si bien reconoció que “los bolsillos no van bien por la vivienda y el desigual reparto de la riqueza, por lo que hay que subir los impuestos a los ricos”.
Sánchez recordó los datos de crecimiento y empleo, “lo que demuestran que el modelo socialdemócrata funciona al robustecer el Estado del Bienestar y sanear las cuentas. ¿Qué significaría recortar 112.000 millones, que es lo que gastamos al año en pensiones o Sanidad? Me encanta verlos disfrazados de Robin Hood cuando votan contra todas las medidas sociales”.
Abascal le respondió que votaron “contra la mafia” y Sánchez le replicó que “ha sido contra la gente”. Además, Colau le recordó su “chiringuito” con Aguirre y Sánchez, que cobre “por la cara” el bono social térmico. Abascal se defendió con lo de su familia numerosa, pero Colau lo llamó “cínico”.
Luego, Feijóo sacó a Zapatero por la crisis de 2008 y lo vinculó con la subida de precios (“un 47% la pizza”), la fiscal y la corrupción, asegurando que el Gobierno “se carga a la clase media: vamos camino de dos Españas, los que tienen mucho y los que llegan justito”.
En servicios sociales, Sánchez avisó de lo que supondrían PP y Vox y dijo que han duplicado “el dinero”, subrayando que el sistema de pensiones “no está petado, sino revalorizado y garantizado”. Casi al final, y cuando Colau le recriminó a Feijóo que mantenga a Mazón de diputado, el líder del PP le dijo “usted calladita” y Sánchez le preguntó por “ese machismo”, reproche que le hizo también Colau al final tras un lapsus.
Un debate duro, bronco por momentos (Abascal llamó “sinverguënza” a Sánchez), pero cargado de mensajes y con dos claros modelos, incluso con el genocidio de Palestina.