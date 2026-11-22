La Laguna Tenerife afronta uno de esos desafíos aptos solo para inconformistas. El grupo de Jaka Lakovic recibe al poderoso Barça, uno de los trasatlánticos del baloncesto europeo, con la intención de darle una vuelta de tuerca más a su irreverencia, exprimir su buen momento y hacer valer el fortín del Santiago Martín.
La Laguna Tenerife, dinámico
Sin TJ Bamba y los lesionados ya conocidos, Lakovic citó a Sangaré, Preskevicius y Rafa Rodríguez para completar la convocatoria. Era un duelo con muchas bajas por parte de uno y otro equipo y el Barça quiso comenzar cargando mucho el rebote para sacar ventaja respecto a La Laguna Tenerife (6-7).
La defensa visitante era muy agresiva, por lo que le gustaba mucho al Canarias encontrar buenas opciones de tiro (11-15) cuya principal virtud era lograr mantener el marcador apretado -y por delante- cuando se llegó al final de la primera manga (22-21).
Mejora el Barça
Balcerowski fue un problema para La Laguna Tenerife en el inicio del segundo cuarto (22-30). Con ese 0-9 de parcial, Lakovic tuvo que parar el duelo con tiempo muerto. Tras ese parón, los locales recortaron diferencias (30-33) pero fue un espejismo: el Barça volvió a dar otro tirón (30-39).
En un duelo cargado de tensión por la actuación arbitral y las protestas locales, los colegiados mostraron una técnica a Guy que provocó aún más la reacción del Santiago Martín. Con 40-47 se llegó al descanso.
Casta aurinegra
Dos triples de Guy y una canasta de Van Beck (48-47) como Kyle guy era absolutamente imprable para el Barça, Sekulic optó por parar el duelo con un tiempo muerto (55-54). Quedaban aún seis minutos para el final de la manga.
En un duelo de tanta intensidad, cada detalle contaba, por lo que solo un minuto después, y tras un 0-5 de parcial (55-59), le tocó a Lakovic para el duelo. Quedaba mucho, casi cinco minutos.
Con casta, y con Lakovic haciendo milagros con las rotaciones, La laguna Tenerife cerró este cuarto por delante (68-67).