EN DIRECTO | Morabanc Andorra-La Laguna Tenerife

Nuevo reto a domicilio. La Laguna Tenerife visita este sábado a un peligroso Morabanc Andorra, en la segunda de las tres salidas consecutivas que le ha deparado este exigente tramo del calendario.
En plena ruta foránea, con hasta diez días fuera de la Isla, seis países diferentes y una kilometrada importante en la mochila, tras ganar el miércoles en Siauliai, Lituania (71-86), y antes de viajar a Turquía para visitar el martes al Turk Telekom Ankara, el equipo aurinegro afronta mañana un complejo pulso liguero en un partido con unas connotaciones especiales: el último de Marcelinho Huertas con la camiseta canarista.
La Laguna Tenerife controla el rebote
Gran arranque de La Laguna Tenerife (2-10) ante un Andorra algo individualista aprovechando su debilidad en el rebote. El tiro exterior de los de Lakovic obligó a Tabak a parar el duelo con su primer tiempo muerto (10-16).
La Laguna Tenerife supo controlar la primera manga pese a no tener sus mejores porcentajes (15-22).
Andorra mejora
Un parcial de 4-0 (19-22) obligó al entrenador de La Laguna Tenerife a pedir un tiempo muerto para que los andorranos no siguieran acercándose en el marcador.
Un triple de Iwundu puso por delante en el marcador por primera vez a los andorranos (29-28) antes de varias buenas acciones de La Laguna Tenerife que, con un parcial 5-13 (34-41)
Al descanso se llegó con 40-44.
El Canarias mejora
Con un minuto y medio le dio a La Laguna Tenerife para tomar distancia (40-49) antes e lograr la máxima diferencia (42-54).
Al final de la tercera manga se llegó con 60-68.