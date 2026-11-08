Tenerife rebaja la alerta por la borrasca Bruna y levanta restricciones: qué sigue prohibido

El Cabildo de Tenerife ha rebajado a prealerta el Plan de Emergencias Insular (PEIN) este domingo, 8 de noviembre, ante la evolución de la borrasca Bruna. La decisión permite levantar las restricciones sobre las instalaciones culturales y deportivas de titularidad insular, aunque mantiene prohibido el acceso a pistas, caminos y senderos de los espacios naturales protegidos por el riesgo de desprendimientos y caída de árboles.
La medida se adopta después de que las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indiquen que ya no existen avisos de riesgo importante vigentes para Tenerife, con la excepción de las rachas máximas de viento previstas en las cumbres.
De esta manera, la Isla abandona la situación de alerta que había entrado en vigor a las 00:00 horas de este domingo como consecuencia del temporal, aunque las autoridades insulares mantienen parte de las medidas preventivas.
Qué restricciones se levantan en Tenerife
Con la activación del PEIN en situación de prealerta, el Cabildo deja sin efecto las restricciones que había establecido durante la fase de alerta para las instalaciones insulares de carácter cultural y deportivo.
Estas medidas se habían adoptado inicialmente para reducir los desplazamientos y evitar concentraciones de personas durante el episodio meteorológico adverso.
El dispositivo aprobado antes de la llegada de la borrasca Bruna contemplaba el cierre de instalaciones públicas de titularidad insular, además de otras limitaciones en espacios naturales y actividades al aire libre.
La mejora de las previsiones permite ahora recuperar el acceso a las instalaciones culturales y deportivas del Cabildo, sin perjuicio de las medidas que puedan mantener otras administraciones o de los horarios de apertura de cada recinto.
Senderos y espacios naturales siguen cerrados
Pese a la rebaja de la alerta, el Cabildo de Tenerife mantiene la prohibición de acceder y circular por pistas, caminos y senderos situados dentro de los espacios naturales protegidos de la Isla.
La restricción también afecta a los desplazamientos campo a través en estas zonas.
Según explica la institución insular, el riesgo de desprendimientos y caída de árboles continúa siendo elevado debido a las condiciones meteorológicas registradas durante el temporal.
Los espacios naturales son especialmente vulnerables a los efectos de las lluvias y las fuertes rachas de viento, por lo que el cambio de nivel del PEIN no implica que puedan volver a utilizarse con normalidad.
El Cabildo insiste en que estas prohibiciones seguirán vigentes hasta que una nueva resolución de la Consejería Insular autorice expresamente su levantamiento, una vez desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción.
Por tanto, la declaración de prealerta no supone una reapertura automática de los senderos ni de las pistas de los espacios naturales protegidos.
El Cabildo pide mantener las precauciones
La Corporación insular recuerda que, aunque las previsiones meteorológicas han mejorado, todavía existen riesgos en determinados puntos de Tenerife, especialmente en las zonas de cumbre expuestas al viento.
Por este motivo, recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios por espacios naturales protegidos y respetar las limitaciones de acceso establecidas.
Asimismo, el Cabildo aconseja a los 31 municipios de Tenerife que adopten las medidas preventivas que consideren necesarias según las condiciones de cada localidad.
La institución también pide a los ciudadanos que sigan las recomendaciones de autoprotección difundidas por las autoridades de Protección Civil.
La situación continuará bajo seguimiento mientras permanezcan vigentes las restricciones preventivas en los espacios naturales de la Isla.