La borrasca Bruna golpea Canarias: una persona herida y 16 incidencias en las últimas horas

La borrasca Bruna ha dejado un total de 16 incidencias en Canarias durante la noche del sábado y las primeras horas de este domingo, 8 de noviembre. La mayoría están relacionadas con las fuertes rachas de viento, que han provocado caídas de árboles, desprendimientos y desplazamientos de objetos. En La Palma, una persona ha resultado herida tras recibir el impacto de una silla arrastrada por el viento.
Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que mantiene el seguimiento del episodio meteorológico adverso. La jefa de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, ha explicado que las incidencias se han concentrado principalmente en Tenerife y La Palma.
Según el primer balance ofrecido por Emergencias, una decena de actuaciones han estado relacionadas con la caída de ramas y árboles, así como con el desplazamiento de vallas, bidones, señales de tráfico y otros objetos que han terminado afectando a carreteras y espacios públicos.
Caídas de árboles y desprendimientos en Tenerife
En Tenerife, el viento ha ocasionado diferentes incidencias en municipios como La Laguna, Icod de los Vinos, Los Realejos, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y San Miguel de Abona.
Los servicios de emergencia han registrado caídas de ramas y árboles, además del desplazamiento de elementos situados en la vía pública. También se han producido desprendimientos de objetos que han afectado a diferentes carreteras.
Estas actuaciones forman parte de las primeras consecuencias del paso de la borrasca Bruna por el Archipiélago, que mantiene activados distintos niveles de alerta por fenómenos meteorológicos adversos.
Una persona herida en La Palma
En La Palma se han contabilizado cinco incidencias, entre las que destaca la registrada en Santa Cruz de La Palma. Una persona ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario después de sufrir lesiones por el impacto de una silla que fue desplazada por las fuertes rachas de viento.
Además, Emergencias ha informado del desplazamiento de barreras de hormigón en el acceso al muelle, la caída de árboles y contenedores, así como desprendimientos en la carretera LP-2, a su paso por Fuencaliente.
En La Gomera, se ha comunicado el cierre preventivo de la carretera CV-14 en la zona de El Rejo. Por su parte, en Gran Canaria, el viento ha provocado la caída de árboles sobre líneas eléctricas de media tensión en el municipio de Moya.
Emergencias advierte de que la borrasca Bruna no ha terminado
Montserrat Román ha señalado que, por el momento, las incidencias han sido puntuales y están relacionadas fundamentalmente con el viento, sin que se hayan registrado situaciones generalizadas de especial gravedad.
Sin embargo, ha advertido de que el episodio meteorológico todavía no ha finalizado, por lo que el Gobierno de Canarias mantiene un seguimiento permanente en coordinación con el 112, los cabildos y los ayuntamientos.
La Dirección General de Emergencias permanece pendiente de las próximas actualizaciones meteorológicas para determinar si resulta necesario modificar las declaraciones de alerta y prealerta.
Ante la evolución del temporal, Emergencias recomienda evitar desplazamientos innecesarios, extremar las precauciones en zonas expuestas al viento y seguir las indicaciones de Protección Civil a través de los canales oficiales.
Rachas de hasta 112 km/h en Tenerife
La borrasca Bruna ha dejado rachas de viento de hasta 112 kilómetros por hora en Izaña, Tenerife, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las fuertes rachas también se han hecho notar en otras islas, con valores que han superado los 100 kilómetros por hora en La Palma y La Gomera.
En concreto, en el Roque de los Muchachos (La Palma) se ha registrado una racha de 106 kilómetros por hora, mientras que en Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera), el viento ha alcanzado los 103 kilómetros por hora.
En El Hierro, las estaciones meteorológicas han registrado rachas de 88 kilómetros por hora en Sabinosa, en el municipio de La Frontera, y de 82 kilómetros por hora en San Andrés, en Valverde.
Por su parte, en Gran Canaria, tanto la Vega de San Mateo como la Cruz de Tejeda han registrado rachas de 81 kilómetros por hora.
En cuanto a las precipitaciones, la Aemet ha contabilizado hasta las 08:00 horas de este domingo, 8 de noviembre, un acumulado de 8,6 litros por metro cuadrado en Fuencaliente (La Palma). También se han registrado 6 litros por metro cuadrado en San Andrés y Sauces (La Palma), 5,8 en Izaña (Tenerife) y 4,8 en Las Manchas (La Palma).