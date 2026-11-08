La borrasca Bruna pierde fuerza en Canarias: así quedan las alertas y avisos de la Aemet

El Gobierno de Canarias ha rebajado a prealerta la situación por lluvias y fenómenos costeros en el Archipiélago desde las 11:30 horas de este domingo, 8 de noviembre, ante la evolución de la borrasca Bruna.
El frente ha llegado a las Islas más debilitado de lo previsto, lo que ha reducido las precipitaciones esperadas. Sin embargo, la Aemet mantiene avisos por lluvias, viento y tormentas.
La Dirección General de Emergencias ha actualizado las declaraciones del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) después de analizar las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.
El cambio afecta especialmente a Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, que pasan de alerta a prealerta por lluvias. Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa continúan también en prealerta.
La mejoría de las previsiones no implica que el temporal haya terminado. Todavía se esperan precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora en cumbres y olas de hasta cuatro metros.
La Aemet rebaja los avisos por lluvias en Canarias
La principal novedad de este domingo es que la borrasca Bruna ha llegado al Archipiélago con una estructura menos organizada y menor intensidad de la inicialmente prevista.
Según explica la Dirección General de Emergencias, el frente asociado a la borrasca de alto impacto se ha debilitado, lo que ha llevado a revisar las previsiones de precipitación y reducir los niveles de alerta.
En los avisos meteorológicos facilitados por la Aemet, las lluvias quedan bajo aviso amarillo en las zonas afectadas, mientras que los avisos naranjas por viento se mantienen en determinados puntos de La Palma y Tenerife.
Los acumulados previstos son los siguientes:
- La Palma: hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas, principalmente en medianías y vertientes oeste y sur.
- La Gomera: hasta 20 litros en una hora y 60 litros en 12 horas, especialmente en las vertientes oeste y sur.
- El Hierro: acumulados de hasta 20 litros en una hora y 60 litros en 12 horas.
- Tenerife: hasta 20 litros en una hora y 60 litros en 12 horas, con mayor incidencia prevista en el oeste y sur.
- Gran Canaria: hasta 20 litros en una hora, puntualmente 25 en cumbres, y 40 litros en 12 horas. Las precipitaciones afectarán principalmente al oeste, sur y noroeste.
- Fuerteventura y Lanzarote: lluvias localmente intensas que pueden alcanzar o superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.
En las islas occidentales, las precipitaciones más destacadas se esperan hasta las 18:00 horas de este domingo.
En Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, el episodio de lluvias puede prolongarse hasta la medianoche, coincidiendo con el inicio del lunes 9 de noviembre.
Avisos por viento de hasta 90 kilómetros por hora
A pesar de la reducción del riesgo por lluvias, la Aemet mantiene avisos por fuertes rachas de viento en diferentes zonas del Archipiélago.
|Isla y zona
|Aviso por viento
|Rachas previstas
|La Palma: cumbres, este y oeste
|Naranja
|90 km/h
|Tenerife: norte
|Naranja
|90 km/h
|Tenerife: área metropolitana, este, sur y oeste
|Amarillo
|70 km/h
|La Gomera y El Hierro
|Amarillo
|70 km/h
|Gran Canaria
|Amarillo
|70 km/h
La Agencia advierte de que, en las cumbres, las rachas podrán superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en las zonas más expuestas.
Los avisos por viento recogidos en la actualización se prolongan hasta las 23:59 horas de este domingo.
Olas de hasta cuatro metros
El Gobierno de Canarias también ha rebajado a prealerta por fenómenos costeros la situación en el Archipiélago desde las 11:30 horas de este domingo.
La previsión contempla mar de fondo del norte y noroeste, con olas de entre tres y cuatro metros, que afectarán especialmente a los litorales norte y oeste de las Islas.
Además, el viento del suroeste puede complicar el estado de la mar en el área metropolitana y litoral sur de Tenerife, así como en la costa noroeste de Gran Canaria.
En el entorno del canal Anaga-Agaete, que separa Tenerife y Gran Canaria, se pueden registrar vientos de fuerza 7, equivalentes a velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora.
Aunque se espera que el viento marítimo pierda intensidad durante la tarde y la noche, las condiciones del oleaje seguirán siendo adversas. Por ello, Emergencias recomienda extremar la precaución durante las pleamares y evitar el acceso a muelles, espigones y zonas de rompiente.
Las tormentas mantienen avisos en las Islas
El episodio de inestabilidad asociado a Bruna también mantiene activos avisos amarillos por tormentas en Canarias.
La Aemet contempla la posibilidad de que algunas de estas tormentas vayan acompañadas de granizo, especialmente en las zonas afectadas durante las horas de mayor inestabilidad.
Los avisos por tormentas se extienden hasta las 18:00 horas en las islas occidentales, mientras que en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se prolongan hasta la medianoche.
Desactivada la prealerta por inundaciones
El Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la prealerta por riesgo de inundaciones en todo el Archipiélago a partir de las 11:30 horas de este domingo, 8 de noviembre, ante la evolución favorable de la borrasca Bruna y la reducción de las precipitaciones previstas.
La debilitación del frente asociado a la borrasca y la ausencia de incidencias significativas por inundaciones ha llevado a Emergencias a considerar que han desaparecido las condiciones que motivaron la activación preventiva del PEINCA.
No obstante, la finalización de la prealerta por inundaciones no implica que hayan desaparecido todos los riesgos meteorológicos, ya que se mantienen las situaciones de prealerta por lluvias y fenómenos costeros.
La Dirección General de Emergencias continuará vigilando la evolución meteorológica e hidrológica y podrá volver a activar el plan de inundaciones si las condiciones cambian.