Así afectará la borrasca Bruna a Canarias, isla por isla y por horas: lluvias, tormentas y riesgo de inundaciones

La borrasca Bruna comenzará a dejar sus efectos más importantes en Canarias durante la noche de este sábado, 7 de noviembre, con La Palma como primera isla afectada. El temporal avanzará de oeste a este durante el domingo, con lluvias intensas, tormentas, granizo, rachas de viento superiores a 100 kilómetros por hora y riesgo de inundaciones.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos y naranjas por distintos fenómenos adversos, mientras que el Gobierno de Canarias ha declarado alertas por lluvias, viento y fenómenos costeros, además de prealertas por tormentas e inundaciones. El episodio afectará a todas las islas, aunque no al mismo tiempo ni con la misma intensidad.
La evolución prevista sitúa a La Palma como el primer territorio afectado por las precipitaciones más intensas, a partir de las últimas horas del sábado. Durante la madrugada del domingo, el temporal se extenderá a El Hierro, La Gomera y Tenerife. A partir del mediodía ganará protagonismo en Gran Canaria y, posteriormente, en Lanzarote y Fuerteventura.
Esta distribución responde a los horarios de los avisos meteorológicos y a la previsión de desplazamiento de Bruna. No significa que las precipitaciones comiencen exactamente a esas horas, ya que pueden producirse antes o después en distintas zonas.
Cronología de la borrasca Bruna en Canarias
SÁBADO 7 Y DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
- Sábado, desde las 18.00 horas — Temporal marítimo
Entra en vigor la alerta autonómica por fenómenos costeros en los litorales del norte y oeste. Aemet activa un aviso por viento costero en el oeste de La Palma.
- Sábado, 21.00 horas — La Palma
Comienzan los avisos naranjas por lluvias y viento, y el amarillo por tormentas. Se esperan hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas muy fuertes.
- Domingo, 00.00 horas — El Hierro, La Gomera y Tenerife
Entran en vigor los avisos por precipitaciones y tormentas, con acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. También se prevén fuertes rachas de viento.
- Domingo, desde las 12.00 horas — Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
Comienzan los avisos por lluvias y tormentas. En Gran Canaria se esperan hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, mientras que en las islas orientales se contemplan intensidades de 20 litros en una hora.
- Domingo, tarde y noche — Desplazamiento hacia el este
Las precipitaciones tenderán a perder intensidad en las islas occidentales, mientras que Lanzarote y Fuerteventura podrían registrar lluvias fuertes y tormentas con granizo, especialmente a últimas horas.
La borrasca Bruna, isla por isla
Tenerife
Aviso naranja por lluvia
Domingo, 00.00–17.59 h
En Tenerife, los avisos por precipitaciones y tormentas comenzarán a las 00.00 horas del domingo y permanecerán vigentes hasta las 17.59 horas.
Aemet contempla acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, con lluvias que podrían afectar especialmente a las vertientes oeste, sur y este, donde serán persistentes.
También podrán registrarse tormentas acompañadas de granizo. Las precipitaciones tenderán a perder intensidad a medida que avance la tarde y la noche.
El viento del suroeste será otro de los principales riesgos. Se prevén rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en las cumbres centrales, mientras que los avisos por viento permanecerán vigentes durante todo el domingo.
En el pico del Teide, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve. Santa Cruz de Tenerife registrará temperaturas previstas de entre 23 y 29 grados.
La Palma
Aviso naranja por lluvia y viento
Sábado, 21.00 h – domingo, 17.59 h (lluvias)
La Palma será la primera Isla en recibir las precipitaciones más importantes asociadas a Bruna.
Desde las 21.00 horas del sábado estarán activos los avisos naranjas por lluvias en las cumbres y vertientes este y oeste, con acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en 12 horas.
Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo. Durante la tarde del domingo se espera que comiencen a abrirse claros y que las precipitaciones pierdan intensidad.
El viento también tendrá especial incidencia, con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en zonas altas y especial exposición en el litoral este y el noroeste.
Las temperaturas en Santa Cruz de La Palma oscilarán entre los 21 y los 26 grados.
La Gomera
Aviso naranja por lluvia
Domingo, 00.00–17.59 h
En La Gomera, la llegada de las precipitaciones más importantes se espera durante la madrugada del domingo.
El aviso naranja contempla 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en el interior y en las vertientes oeste y sur.
También podrán producirse tormentas con granizo. A partir de la tarde, las lluvias tenderán a ser menos intensas.
El viento soplará fuerte en medianías y zonas altas, con rachas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora. San Sebastián de La Gomera tendrá temperaturas de entre 21 y 27 grados.
El Hierro
Aviso naranja por lluvia
Domingo, 00.00–17.59 h
El Hierro estará bajo aviso naranja por lluvias desde la medianoche del sábado al domingo.
La previsión contempla acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, con mayor incidencia en el interior y las vertientes oeste y sur.
Las tormentas podrían dejar granizo y las precipitaciones tenderán a disminuir durante la tarde.
Las rachas de viento podrán alcanzar localmente los 90 kilómetros por hora en medianías y zonas altas, mientras que las temperaturas previstas en Valverde estarán entre 18 y 23 grados.
Gran Canaria
Aviso naranja por lluvia
Domingo, 12.00–23.59 h
En Gran Canaria, las condiciones meteorológicas empeorarán a lo largo de la mañana, aunque los avisos por lluvias y tormentas comenzarán oficialmente a las 12.00 horas.
Aemet establece un umbral de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en las cumbres y las vertientes este, sur y oeste.
Las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes, especialmente en las zonas altas y en el sur y oeste de la Isla. También se esperan tormentas acompañadas de granizo.
En medianías y cumbres se prevén rachas de viento muy fuertes, que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Las Palmas de Gran Canaria registrará entre 23 y 28 grados.
Fuerteventura
Aviso amarillo por lluvia
Domingo, 12.00–23.59 h
En Fuerteventura, el domingo comenzará con intervalos de nubes medias y altas, aunque el cielo tenderá a cubrirse durante la tarde.
Los avisos por precipitaciones y tormentas comenzarán a las 12.00 horas, con intensidades que podrán alcanzar 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Las lluvias podrían ser localmente fuertes y acompañarse de granizo, especialmente a últimas horas de la jornada.
El viento del suroeste soplará moderado, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el norte y el interior.
Las temperaturas en Puerto del Rosario oscilarán entre los 23 y los 29 grados.
Lanzarote
Aviso amarillo por lluvia
Domingo, 12.00–23.59 h
Lanzarote estará entre las últimas islas en notar los efectos más importantes del avance de Bruna.
Aunque los avisos comenzarán al mediodía del domingo, Aemet sitúa especialmente a últimas horas la posibilidad de precipitaciones localmente fuertes y tormentas con granizo.
Los acumulados podrán alcanzar 20 litros por metro cuadrado en una hora.
El viento del suroeste presentará intervalos fuertes, especialmente en zonas del interior del norte y este, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.
En Arrecife se esperan temperaturas entre 22 y 28 grados.
En La Graciosa, el Gobierno de Canarias también mantiene la prealerta por lluvias, dentro del episodio que afectará al conjunto del Archipiélago.
Alertas activadas en Canarias por la borrasca Bruna
Las declaraciones de la Dirección General de Emergencias afectan a varios fenómenos meteorológicos, aunque las situaciones no son idénticas en todas las Islas.
|Fenómeno
|Situación y ámbito
|Lluvias
|Alerta en las cinco islas occidentales y Gran Canaria; prealerta en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa
|Tormentas
|Prealerta en todo el Archipiélago
|Inundaciones
|Prealerta en todas las Islas
|Fenómenos costeros
|Alerta en los litorales norte y oeste; prealerta en el resto
|Viento
|Alerta en La Palma y zonas altas o expuestas de las otras islas occidentales y Gran Canaria; prealerta en otras zonas
La alerta por fenómenos costeros comenzó a las 18.00 horas del sábado y las declaraciones por lluvias, tormentas e inundaciones, a las 21.00 horas.
Riesgo de inundaciones: las horas más delicadas
El paso de la borrasca Bruna también provocará un empeoramiento del estado del mar, especialmente en el oeste de La Palma y El Hierro, antes de extenderse a otras costas expuestas.
A partir del lunes, el oleaje podría alcanzar entre tres y cuatro metros. El Gobierno de Canarias advierte de un mayor riesgo de inundaciones costeras por saltos de oleaje coincidiendo con las pleamares.
Las franjas de pleamar previstas son:
|Día
|Madrugada
|Mediodía
|Domingo 8
|00.00–00.25 h
|12.15–12.40 h
|Lunes 9
|00.30–01.00 h
|12.50–13.15 h
|Martes 10
|01.05–01.30 h
|13.25–13.50 h
|Miércoles 11
|01.40–02.05 h
|14.00–14.25 h
Estos horarios varían según el lugar. Emergencias señala que el riesgo puede aumentar entre dos y tres horas antes y después de cada pleamar, especialmente en paseos marítimos, zonas de baño y carreteras próximas al litoral.
También existe riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de barrancos y pequeños cauces por la intensidad de las precipitaciones.
La Dirección General de Emergencias mantiene el seguimiento del episodio y podrá actualizar las alertas en función de la evolución de la borrasca.