La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las lluvias puedan regresar a Canarias a partir del martes 24 o el miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con la posible llegada de un nuevo frente al Archipiélago. Antes de ese cambio, las Islas disfrutarán de un fin de semana estable, con temperaturas suaves que alcanzarán los 27 grados en zonas costeras.
Así lo ha avanzado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, quien ha explicado que la estabilidad atmosférica se mantendrá durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, así como durante el comienzo de la próxima semana.
Este escenario contrasta con el previsto para buena parte de la Península, donde el paso de sucesivos frentes atlánticos dejará lluvias abundantes, fuertes rachas de viento y un descenso de las temperaturas.
Cuándo volverán las lluvias a Canarias
La principal novedad de la previsión meteorológica para el Archipiélago se sitúa a partir del martes 24 de noviembre, cuando un frente podría comenzar a modificar las condiciones atmosféricas.
Según ha señalado Del Campo, las precipitaciones podrían producirse entre el martes y el miércoles, aunque todavía existe incertidumbre sobre la evolución del sistema frontal.
Por el momento, la información facilitada por el portavoz de la Aemet no concreta qué Islas recibirían mayores cantidades de lluvia ni la intensidad que podrían alcanzar las precipitaciones.
La previsión apunta, por tanto, a un posible cambio de tiempo después de varias jornadas de estabilidad, pero será necesario seguir las próximas actualizaciones meteorológicas para conocer su alcance.
Temperaturas de hasta 27 grados durante el fin de semana
Mientras tanto, Canarias mantendrá temperaturas suaves durante este fin de semana, especialmente en las zonas próximas a la costa.
La Aemet prevé máximas de entre 25 y 27 grados, mientras que las mínimas se situarán entre los 20 y los 22 grados en áreas costeras.
Estas condiciones se prolongarán durante el comienzo de la próxima semana, antes de la posible llegada del frente.
De esta manera, el Archipiélago quedará al margen de las precipitaciones más abundantes que afectarán durante el fin de semana al noroeste peninsular.
Lluvias abundantes y fuertes vientos en la Península
La situación será diferente este sábado en Galicia y el noroeste de Castilla y León, donde la sucesión de frentes dejará precipitaciones abundantes.
También se esperan lluvias, aunque menos intensas, en otras zonas del norte peninsular, el centro y Extremadura.
El viento soplará con fuerza en áreas costeras y de montaña del norte y del este de la Península. Además, la nieve aparecerá en cotas superiores a los 2.000 metros.
En el sur, las temperaturas serán más elevadas, con máximas que podrán alcanzar los 25 grados en Murcia.
El domingo 22 de noviembre llegará una mejoría generalizada del tiempo, aunque acompañada de un descenso térmico.
La Aemet prevé heladas en zonas del norte y del centro peninsular, con mínimas de un grado bajo cero en Cuenca y Ávila y valores próximos a cero en numerosas localidades de la meseta norte.
Las temperaturas máximas se situarán entre los 10 y los 15 grados en el norte y entre los 15 y los 20 grados en el sur.
Nuevos frentes a partir del martes
La próxima semana podría comenzar con una nueva sucesión de frentes atlánticos, que afectarían principalmente al oeste peninsular, con Galicia nuevamente entre las zonas donde se esperan las precipitaciones más abundantes.
Rubén del Campo ha advertido de que la incertidumbre aumenta para los días posteriores, por lo que no se descarta que las lluvias alcancen otros puntos de la Península y Baleares.
En Canarias, la atención estará puesta en la evolución del frente previsto para el martes o miércoles, que podría poner fin al periodo de estabilidad atmosférica en las Islas.