La calima volverá a estar presente en Canarias este sábado, 21 de noviembre, aunque de forma ligera y principalmente durante la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta polvo en suspensión en Tenerife, La Gomera y El Hierro, en una jornada marcada por los cielos poco nubosos, temperaturas de hasta 26 grados y viento que ganará intensidad por la tarde.
Según la previsión de la Aemet, el episodio de calima tenderá a remitir durante la segunda mitad del día. En el conjunto del Archipiélago predominará el tiempo estable, con algunos intervalos nubosos en zonas costeras y un aumento de la nubosidad en el norte de determinadas Islas al final de la jornada.
Las temperaturas apenas experimentarán variaciones significativas. Los termómetros alcanzarán los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de La Gomera, mientras que Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario registrarán máximas de 25 grados.
Las tres islas donde la Aemet prevé calima
La previsión meteorológica sitúa la posibilidad de calima ligera en Tenerife, La Gomera y El Hierro, especialmente durante la mañana del sábado.
En Tenerife, los cielos permanecerán poco nubosos en general, aunque se esperan intervalos de nubes en las zonas costeras. La nubosidad aumentará en el norte al final del día.
La calima podría aparecer durante las primeras horas y desaparecer progresivamente por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, con ligeros descensos de las máximas en el norte y ascensos de las mínimas en medianías.
El viento soplará flojo del nordeste, aumentando a moderado durante la tarde. En las cumbres predominará la componente oeste o noroeste.
En La Gomera, también se espera una jornada de cielos poco nubosos, con intervalos en áreas costeras durante la mañana y un aumento de la nubosidad en el norte al anochecer.
No se descarta calima ligera durante la primera mitad del día. El viento será inicialmente flojo y variable, aunque aumentará a moderado del nordeste por la tarde.
Por su parte, El Hierro registrará intervalos nubosos en zonas costeras y del interior durante la tarde, con posibilidad de polvo en suspensión por la mañana.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, mientras que el viento aumentará a moderado en el este y extremo oeste de la Isla.
Qué tiempo hará en el resto de Canarias
En La Palma, predominarán los cielos poco nubosos, aunque habrá intervalos de nubes en las costas y en el interior de la vertiente este durante la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables o descenderán ligeramente, salvo algunos ascensos de las mínimas en zonas interiores. El viento será flojo del norte y ganará intensidad por la tarde en el sureste y noroeste.
En Gran Canaria, la jornada estará marcada por cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas. Durante la mañana podrán aparecer nubes bajas en zonas costeras y, por la tarde, en el interior del suroeste.
La nubosidad aumentará en el norte durante la noche. El viento soplará flojo del nordeste, aunque arreciará a moderado por la tarde y podrá registrar intervalos fuertes en zonas costeras del extremo oeste y la vertiente sureste.
En Fuerteventura y Lanzarote, el sábado comenzará con cielos nubosos durante la madrugada, pero la nubosidad disminuirá progresivamente, dando paso a un ambiente poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas.
En ambas Islas, el viento será flojo del nordeste durante las primeras horas y tenderá a moderado del norte por la tarde.
Temperaturas previstas en Canarias este sábado
La Aemet contempla las siguientes temperaturas mínimas y máximas en las principales localidades del Archipiélago:
|Isla
|Localidad
|Mín.
|Máx.
|Tenerife
|Santa Cruz de Tenerife
|21 °C
|26 °C
|La Palma
|Santa Cruz de La Palma
|19 °C
|24 °C
|La Gomera
|San Sebastián de La Gomera
|19 °C
|26 °C
|El Hierro
|Valverde
|14 °C
|23 °C
|Gran Canaria
|Las Palmas de Gran Canaria
|21 °C
|25 °C
|Fuerteventura
|Puerto del Rosario
|20 °C
|25 °C
|Lanzarote
|Arrecife
|19 °C
|25 °C
Oleaje de hasta tres metros en aguas de Canarias
En cuanto al estado del mar, la previsión apunta a vientos variables, con predominio de la componente este y fuerza de uno a tres, aunque podrían registrarse intervalos aislados de fuerza cuatro.
Se espera mar rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste de entre dos y tres metros.
De esta forma, el sábado estará marcado por la estabilidad atmosférica en buena parte del Archipiélago, aunque con la posibilidad de calima ligera en las Islas occidentales y un aumento del viento durante la tarde.