Hasta 2.100 migrantes llegaron ayer al puerto de La Restinga, en El Hierro, en 15 cayucos procedentes de Gambia y Senegal, entre ellos un mínimo de 203 mujeres y 127 menores de edad, según los recuentos recopilados por Efe entre los servicios que los han asistido en tierra.
Dicha cifra bate todas las plusmarcas históricas en cuanto a llegadas en un solo día a través de la llamada ruta atlántica, una vía marítima de migración irregular considerada como de las más mortíferas de todo el planeta, si no la que más, como ha reconocido reiteradamente Naciones Unidas.
Uno de los migrantes llegó sin vida y otra es una bebé de apenas cuatro días de edad que nació en alta mar durante la travesía de uno de esos cayucos.
Esos 2.100 supervivientes han superado el récord diario de llegadas tanto a una sola Isla como a toda Canarias, así como el registrado en el conjunto de España durante 24 horas por lo que respecta a rescates en el mar.
En tres décadas de historia de la ruta atlántica, la cifra más alta hasta este año eran las 1.461 personas rescatadas el 7 de noviembre de 2020, cuando el epicentro de las llegadas era Arguineguín (Gran Canaria). Pero esa plusmarca se rebasó el pasado 14 de noviembre, con 1.580 migrantes llegados en 13 cayucos a El Hierro (1.327), uno a Gran Canaria (203) y uno a Tenerife (50).
Uno tras otro
El primer cayuco en llegar ayer a El Hierro entró a las 2:45 horas en el muelle acompañado por la Salvamar Navia con 217 ocupantes, a los que había localizado la Guardamar Calíope varias horas antes a 102 kilómetros al sur de la Isla. El grupo incluía 13 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Gambia y Senegal, además de un refugiado de Yemen, que salieron de Gambia siete días antes.
A las 3:00 horas, la Salvamar Acux escoltó a La Restinga a un segundo cayuco con 190 ocupantes que también llevaban siete días en el Atlántico tras haber salido de Casamance (Senegal). Se trataba de ciudadanos de Gambia, Senegal y Guinea Bissau, entre los que había 20 mujeres y ocho menores.
El tercer cayuco fue socorrido por la Salvamar Diphda a las 4:29 horas tras una travesía más de siete días desde Gambia. A bordo viajaban 217 personas, entre ellas 21 mujeres y 12 menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Bissau.
Sobre las 5:50 horas, la Salvamar Navia acompañaba a La Restinga a una cuarta embarcación con 171 ocupantes, entre ellos 23 mujeres y 18 menores. Eran ciudadanos de Senegal y Guinea Bissau que habían partido hacia Canarias desde Dakar seis días antes. Una de sus ocupantes fue ingresada en el hospital de Valverde con un cuadro de hipotermia severa.
A las 8:45 horas entraba en el muelle, de nuevo con la Salvamar Navia, el quinto cayuco con 93 migrantes, todos senegaleses, entre ellos cinco mujeres y seis menores. Según su testimonio, había salido de Guéréo (Senegal) seis días atrás.
Las llegadas se reactivarón después del mediodía, cuando la Salvamar Ácrux prestó ayuda a otros dos cayucos, a las 12:55 y a las 13:10 horas, con un total de 186 ocupantes. Uno de ellos había partido desde Gambia hace siete días y transportaba a 140 personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissay y Guinea Conakry. Entre ellas había 37 mujeres, nueve menores y un bebé de dos meses. El otro cayuco ha llegado de Dakar tras cinco día de travesía con 46 ocupantes, nueve de ellos menores. A bordo viajaban personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissau y Guinea Conakry.
Mientras esas dos embarcaciones eran atendidas en el muelle, irrumpió en él, por sus propios medios, un octavo cayuco con 208 ocupantes, tras siete días de navegación desde Bargny (Senegal). A bordo iban ciudadanos de Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Mauritania, Burkina Faso y Mali, entre los que hay 36 mujeres y 20 menores.
Sobre las 17:30 horas llegó el noveno cayuco del día con la Salvamar Mízar, de nuevo desde Dakar, de donde salió seis días antes. Transportaba a 119 personas de Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau, entre ellas ocho mujeres y un niño.
La misma Salvamar escoltó una hora después a una décima embarcación con 159 personas, sobre las que no trascendieron más detalles.
En cuanto al undécimo cayuco, fue auxiliado ya avanzada la tarde y llegó a La Restinga a primeras horas de la noche con al menos 61 personas más, siempre a la espera de esos dos rescates más que anoche seguían llevándose a cabo.
De los otro cuatro rescates no había más detalle al cierre de esta edición.
Desde que comenzó el pasado mes de octubre, los migrantes llegados a La Restinga son más de 25.000.