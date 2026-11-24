El director y fundador de Open Arms, Óscar Camps, ha respondido a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del Partido Popular afirmara en El Hierro que las personas que entran de manera irregular en España no pueden tener derechos. Camps ha rechazado estas declaraciones y ha advertido de que los derechos humanos no dependen de la situación administrativa de cada persona.
“Hablar de arrebatar derechos humanos a las personas por su situación administrativa no es digno de alguien que aspire a presidir ningún Gobierno”, ha señalado el responsable de la organización humanitaria, Premio Taburiente de DIARIO DE AVISOS en 2026.
La respuesta llega después de la visita de Feijóo al puerto de La Restinga, el pasado viernes 20 de noviembre, en plena campaña para las elecciones generales del 29N. Allí, el candidato popular endureció su discurso sobre la inmigración y cuestionó los derechos de quienes llegan al país de forma irregular.
Qué dijo Feijóo sobre los inmigrantes en El Hierro
Durante su intervención ante un centenar de vecinos, Feijóo criticó la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y defendió un mayor control de las fronteras.
“La gente no puede invadir un país”, afirmó el dirigente del PP, antes de añadir: “La persona que entra de forma irregular no puede tener derechos”.
El líder popular justificó esta posición señalando que reconocer derechos a quienes acceden irregularmente al territorio español supondría actuar contra la inmigración regular y contra las personas que llegan al país para trabajar.
En la misma visita, Feijóo prometió establecer un mando único para la inmigración si alcanza la Presidencia del Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. También defendió reformas legales para combatir las redes de tráfico de personas.
Open Arms recuerda lo que establece la Constitución
Las palabras del candidato popular han provocado la respuesta de Óscar Camps, que ha defendido el carácter universal de los derechos fundamentales.
“Son derechos inherentes a todas las personas y ningún Gobierno puede decidir quién merece tenerlos y quién no. No es una cuestión ideológica. Es la ley”, ha afirmado el director de Open Arms.
Para respaldar su posición, Camps ha citado el artículo 10 de la Constitución española, que reconoce la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes.
También ha mencionado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Ginebra, instrumentos internacionales suscritos por España que establecen obligaciones de protección de los derechos humanos.
La legislación española distingue entre los derechos fundamentales reconocidos a todas las personas y otros derechos cuyo ejercicio depende de la nacionalidad o de la situación administrativa.
El artículo 13 de la Constitución establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas reconocidas constitucionalmente en los términos previstos por los tratados y la ley.
Por tanto, encontrarse en situación irregular no implica perder los derechos humanos fundamentales, aunque sí puede condicionar determinados derechos y autorizaciones, como los relacionados con la residencia y el trabajo.
Camps acusa al líder del PP de cuestionar derechos fundamentales
El fundador de Open Arms ha ido más allá de la interpretación jurídica y ha cuestionado las consecuencias políticas de las palabras del candidato popular.
“Cuestionar derechos fundamentales para arañar unos votos es una irresponsabilidad política y una profunda indignidad democrática”, ha manifestado.
Camps considera que quienes aspiran a dirigir el Ejecutivo deben garantizar el respeto a estos derechos, independientemente del origen o de las circunstancias administrativas de cada persona.
“Quien aspira a gobernar un país debería ser el primero en defender los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables”, ha concluido.
La respuesta se produce en un momento en el que El Hierro y la inmigración en Canarias ocupan un lugar destacado en el debate electoral, después del aumento de las llegadas de embarcaciones a la Isla durante noviembre.