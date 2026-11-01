Los Premios Taburiente reconocen la excelencia, el activismo y la solidaridad

La gala de los Premios Taburiente, celebrada el pasado jueves en el Teatro Leal de La Laguna, se abrió con un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo. Con un lleno casi absoluto, cientos de personas arroparon con su presencia un evento que estuvo marcado por la solidaridad y por las sentidas condolencias por el triste desenlace del accidente de los trenes.
La XI edición de los Premios Taburiente, organizados por la Fundación DIARIO DE AVISOS, quiso distinguir este año a personas y entidades capaces de dejar una huella que trasciende su propio ámbito de acción.
Activistas comprometidos con lograr un mundo mejor a través de la cultura, la comunicación, la acción humanitaria, la salud, la política internacional, la empresa, la divulgación, la música o las artes, unidos por un mismo fin: su capacidad de transformar, abrir nuevas vías, defender causas necesarias y convertir el trabajo de toda una vida en una referencia para los demás.
Estos reconocimientos, de carácter nacional e internacional, que otorga anualmente la institución filantrópica del Decano de la prensa canaria, se erigen como una manifestación del respeto y admiración hacia los que, por méritos propios, han elevado los estándares de excelencia, originalidad y liderazgo en sus campos.
El primero de los galardones, Mención Especial del Jurado, fuer para Open Arms. Su fundador y director, Óscar Camps, recibió el premio por la labor de una organización que trabaja para proteger y rescatar a personas migrantes en peligrosas rutas marítimas como la del Mediterráneo y la atlántica.
El segundo homenaje de la noche distinguió a Tedros Adhanom Ghebreyesus, una figura de proyección internacional cuya presencia en Tenerife cobró especial relevancia tras la crisis sanitaria vinculada al brote de hantavirus registrado el pasado mayo.
Elsa Punset, tercera premiada de la noche, es una recoconocida filósofa que ha construido una trayectoria centrada en la comprensión de las emociones, las relaciones humanas y las herramientas para afrontar el miedo y la incertidumbre.
El cuarto premio distinguió al Festival Isla Calavera, que desde 2017 ha reunido a leyendas internacionales, ganadores de Oscar y destacados nombres del cine español.
El empresario José Ignacio Hernández, cuya trayectoria al frente del grupo Jesuman lo ha convertido en uno de los grandes distribuidores de Canarias, fue el siguiente premiado, que agradeció a su familia el apoyo en sus casi 50 años de actividad.
La música tomó el escenario con Domingo Rodríguez El Colorao, una de las figuras más influyentes de la música canaria. Su galardón puso en valor una trayectoria dedicada a preservar y renovar el sonido del timple.
La geopolítica centró el séptimo galardón de la velada al reconocer a Josep Borrell, quien durante más de cuatro décadas ocupó cargos como ministro, presidente del Parlamento Europeo y jefe de la diplomacia comunitaria, desde donde afrontó episodios como la guerra de Ucrania y la escalada de tensión en Oriente Próximo.
La trayectoria de Carmelo Rivero, ligada al periodismo desde la infancia, recibió el siguiente homenaje. Rivero publicó sus primeros textos en La Tarde a los doce años. Junto a su hermano Martín, trabajó bajo la firma Carmelo Martín en medios como El País, Diario de Barcelona y Triunfo, además de fundar La Gaceta de Canarias.
Noah Higón, escritora y divulgadora valenciana y que convive con siete enfermedades raras, recibió el siguiente galardón de la noche. Ella convirtió su experiencia personal en una plataforma para reclamar más ciencia e investigación. El humorista Aarón Gómez, distinguido por una trayectoria que combina la interpretación, la presentación y la creación de contenidos, fue el penúltimo premiado de la gala.
El galardón a Ismael Serrano, uno de los principales referentes de la canción de autor española, puso el broche final a la noche.
Los Premios Taburiente contaron con el patrocinio de la Autoridad Portuaria, además de los ayuntamientos de Adeje, Arona,La Laguna, y Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de La Palma, el Cabildo de Tenerife, Caixabank, el grupo Camper, Hospiten y Turismo Islas Canarias del Gobierno regional.
Lucas Fernández: “Siempre merece la pena actuar, defender las convicciones y jamás darse por vencido”
El presidente de la Fundación DIARIO DE AVISOS y del Grupo Plató del Atlántico, Lucas Fernández, pronunció uno de los discursos más comprometidos de la noche. Su intervención versó sobre la defensa de la condición humana, la preocupación por los conflictos bélicos, la crisis climática y la progresiva erosión de los valores que sostienen las sociedades democráticas. Fernández comenzó recordando uno de los momentos más emotivos de la anterior edición de estos galardones, cuando la Fundación concedió un reconocimiento especial a los niños y niñas víctimas de las guerras. “Hay momentos en los que un reconocimiento, un premio, deja de ser un mero galardón para convertirse en un imperativo de la conciencia”, afirmó.
El presidente de la Fundación evocó especialmente a los miles de menores fallecidos en Gaza y denunció que, un año después, la violencia continúa cobrándose vidas inocentes. En este contexto, hizo referencia al bombardeo de una escuela en Irán, el pasado 28 de febrero, donde, según las cifras citadas en su intervención, murieron más de 150 niñas y 14 maestras.
Lucas Fernández incorporó una reflexión especialmente crítica sobre la situación política, la convivencia y el papel del periodismo en las sociedades democráticas. Así, advirtió sobre la creciente erosión de los valores que sostienen la convivencia y la salud de las democracias, una amenaza que, dijo, alcanza también a la propia integridad de los medios de comunicación.
En uno de los pasajes más contundentes de su discurso, cuestionó que buena parte del sector periodístico parezca hoy más preocupado por satisfacer a quienes sostienen sus cuentas de resultados que por cumplir con su verdadera razón de ser.
Una reflexión especialmente significativa al proceder del presidente del grupo multimedia más importante de Canarias, y uno de los más destacados del país, quien reafirmó el compromiso de los medios de comunicación que integran el Grupo Plató del Atlántico con los principios que inspiran la actividad de la Fundación DIARIO DE AVISOS.
Frente a ese escenario, reivindicó la responsabilidad individual y colectiva de actuar antes de que las consecuencias de nuestras decisiones resulten irreversibles. “Quizá el mayor desafío moral de nuestro tiempo no sea aprender a reconstruir sobre las ruinas, sino tener la valentía de evitar que el desastre ocurra”, sostuvo.
El presidente de la Fundación dirigió entonces sus palabras a los galardonados de esta undécima edición, a quienes presentó como ejemplos de compromiso, perseverancia y capacidad de transformación. Destacó que sus trayectorias demuestran que siempre merece la pena actuar, defender las propias convicciones y no darse jamás por vencido.
En ese espíritu, recordó que los Premios Taburiente nacieron para reconocer no solo el talento y la excelencia profesional, sino también la capacidad de personas e instituciones para contribuir al progreso de la sociedad. “Ninguno de nosotros eligió la época compleja que nos ha tocado vivir. Sin embargo, sí está en nuestras manos decidir bajo qué valores queremos ser recordados”, señaló.
Lucas Fernández concluyó su intervención con una invitación a la acción: “Hagamos que las cosas pasen. Aún está en nuestras manos”.
Borrell: “Pensábamos que la paz era el estado natural, pero el mundo está cada vez más en conflicto”
La amplísima trayectoria de Josep Borrell incluye haber desempeñado la presidencia del Parlamento Europeo y la jefatura de la Diplomacia. Tras recibir el Premio Taburiente, aseguró que es una suerte vivir en España en el momento actual. “Hoy solo somos el 5% de la población, cuando al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial éramos el 25%. Cada vez somos menos y más viejos, lo que nos coloca en una posición especial, a la vez vulnerable y responsable, donde somos también la parte más rica y próspera de la humanidad, que implica algún compromiso con los demás. Pero al mismo tiempo somos vulnerables, porque ninguna sociedad que no se reproduzca puede realmente imaginar un futuro, el cual nos lo traen los que tratan de llegar a nuestras costas buscando una vida mejor que su tierra no les ofrece”.
Josep Borrell recordó que “he visto de cerca las trincheras de Ucrania y lo que pasa en Oriente Medio para no sentir un cierto pesimismo antropológico sobre lo que el hombre es capaz de hacer al hombre. Porque la guerra vuelve a nuestras fronteras”. “Pensábamos que la paz era el estado natural y que habíamos vuelto a ella, pero la realidad es que el mundo está cada vez más en conflicto y, actualmente, hay 56 guerras abiertas, más que nunca. Hoy el estado natural es la violencia y el conflicto”, subrayó. En este sentido, señaló que “para domesticar la violencia y el conflicto hace falta el derecho y sociedades más organizadas” y por ello, a su juicio, somos privilegiados. “En ningún otro lugar del mundo se es más libre, se vive en paz y en prosperidad como en Europa”.
“Cuando uno pasea por el mundo ve la llaga abierta que es la humanidad y, por ello, tenemos que hacer un esfuerzo para no perdernos en lo que tenemos y que es lo más importante: la convivencia”, subrayó Borrell. “Hagamos ese esfuerzo para que la democracia no sea sinónimo de división, sino de pensar en el futuro y decidirlo en paz”.
Tedros Adhanom: “La solidaridad es nuestra mejor inmunidad”
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, convirtió ayer la entrega del Premio Internacional a la Concordia en un emotivo reconocimiento a la solidaridad del pueblo de Tenerife. Durante su intervención en la undécima edición de los Premios Taburiente, el máximo responsable de la sanidad mundial aseguró que el galardón no le correspondía a él, sino a una sociedad que, ante una emergencia sanitaria internacional, supo anteponer la humanidad al miedo.
“Este premio se lo debo al pueblo de Tenerife”, afirmó Tedros, quien recordó los difíciles momentos vividos el pasado mes de mayo, cuando un brote de hantavirus a bordo del buque MV Hondius obligó a solicitar la colaboración de las autoridades españolas y canarias para encontrar un puerto seguro en el que atender a sus pasajeros.
El director general de la OMS evocó la incertidumbre que rodeó aquella situación, con personas enfermas, asustadas y alejadas de sus hogares, y reconoció que la petición de ayuda no estuvo exenta de dificultades. “Muchos de ustedes estaban preocupados. Se preguntaban si el virus podría propagarse y si su Isla se estaba exponiendo a un riesgo que no le correspondía asumir”, señaló.
Lejos de cuestionar aquellas inquietudes, Tedros defendió su legitimidad y subrayó que el verdadero valor de una sociedad se manifiesta en la manera de responder ante situaciones extraordinarias. “Sentir miedo ante un brote epidémico no es egoísmo. Es humano. Lo que importa es cómo actuamos después. Y lo que ustedes hicieron fue extraordinario”.
Con la experiencia acumulada durante años al frente de la OMS, Tedros advirtió de las consecuencias que pueden provocar el miedo y la división durante las emergencias sanitarias. Frente a esas reacciones, aseguró haber encontrado en Tenerife una manera diferente de afrontar una situación de riesgo. Fue entonces cuando pronunció la frase que sintetizó el espíritu de su discurso y el significado del Premio Internacional a la Concordia: “La solidaridad es nuestra mejor inmunidad”.