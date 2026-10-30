Premios Taburiente: un grito de conciencia frente al caos del mundo

Un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo sirvió anoche de antesala a la gala anual de los Premios Taburiente, celebrados en el Teatro Leal de La Laguna, unos galardones que alcanzaron este año su undécima edición, consolidando así una trayectoria que, desde su nacimiento, ha convertido este tributo en un espacio de reconocimiento al talento, la dedicación y el compromiso.
Con un lleno casi absoluto, cientos de personas arroparon con su presencia un evento que estuvo marcado por la solidaridad y por las sentidas condolencias de los premiados a raíz del triste desenlace del accidente de los trenes, una emoción contenida que esporádicamente rompía el intenso aplauso en forma de cálido abrazo a los familiares y allegados de los fallecidos.
La XI edición de los Premios Taburiente, organizados por la Fundación DIARIO DE AVISOS, ha querido distinguir este año a personas y entidades capaces de dejar una huella que trasciende su propio ámbito de acción. Activistas confiados y comprometidos con lograr un mundo mejor a través de la cultura, la comunicación, la acción humanitaria, la salud, la política internacional, la empresa, la divulgación, la música o las artes, unidos por un mismo fin: su capacidad de transformar, abrir nuevas vías, defender causas necesarias y convertir el trabajo de toda una vida en una referencia para los demás.
Estos reconocimientos, de carácter nacional e internacional, que otorga anualmente la institución filantrópica del Decano de la prensa canaria, se erigen como una manifestación del respeto y admiración hacia los que, por méritos propios, han elevado los estándares de excelencia, originalidad y liderazgo en sus respectivos campos. Una labor que la Fundación DIARIO DE AVISOS impulsa desde el año 2015 y que en esta ocasión se ha traducido en once galardonados.
Tras los saludos y el posado en el photocall, las tablas del teatro recibieron a María José Enríquez, la presentadora del evento, que dio paso al primero de los galardones centrado en la mención especial del jurado, en esta ocasión en Open Arms. Su fundador y director, Óscar Camps, recibió el premio por la labor de una organización que trabaja para proteger y rescatar a personas migrantes en rutas marítimas como la del Mediterráneo y la Atlántica, especialmente expuestas a los peligros de la travesía.
Camps recibió con honor el galardón de manos de Cheikh Tidiane Diop y Dalia González Kourrit. En su discurso hizo hincapié en que “resulta extraño que se nos reconozca por salvar vidas, porque por hacer exactamente esto también nos han detenido, ocultado, llevado ante los tribunales y confiscado barcos”.
Camps recordó las tragedias más desgarradoras a las que ha tenido que hacer frente en su particular batalla por ayudar a los más vulnerables, como la tragedia del mar Egeo ocurrida hace once años, donde fallecieron cientos de migrantes sirios, en especial niños, e incidió en que “mientras haya alguien ahí fuera necesitando ayuda, intentaremos llegar a tiempo para salvarlo”.
Sus palabras dieron paso al segundo homenaje de la noche, que distinguió a una figura de proyección internacional cuya presencia en Tenerife cobró especial relevancia tras la crisis sanitaria vinculada al brote de hantavirus registrado el pasado mes de mayo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recibió el premio de manos del rector de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García Rodríguez.
Al frente de la OMS desde 2017, Tedros se convirtió en el primer africano en dirigir el organismo. Su trayectoria internacional adquirió una enorme visibilidad durante la pandemia de covid-19 y volvió a situarlo en el centro de la actualidad con la gestión de la emergencia sanitaria del buque MV Hondius, cuya llegada a Tenerife puso a prueba la respuesta de las autoridades ante el riesgo epidemiológico.
Tras recoger el galardón, agradeció al pueblo tinerfeño “su respuesta ante aquella situación” y destacó el valor de una decisión que, a su juicio, “conjugó la prudencia sanitaria con la solidaridad”.
“Cuando se produce un brote epidémico, el instinto es cerrar la puerta. Ustedes eligieron abrirla, con precaución, seguridad y compasión”, subrayó el líder de la OMS.
La tercera galardonada fue la escritora, filósofa y divulgadora Elsa Punset. Reconocida por acercar ideas complejas al público general, Punset ha construido una trayectoria centrada en la comprensión de las emociones, las relaciones humanas y las herramientas para afrontar el miedo y la incertidumbre. La reconocida filósofa centró su discurso en la emotividad emocional, indicando que “la vida la tejen muchos dolores, pequeños y grandes, en los que pesan igual la esperanza que la desesperanza”.
“Vivimos tiempos extraordinarios, de grandes avances médicos, educativos o ante la vulnerabilidad, pero también de una destrucción inusitada de la naturaleza, de la biodiversidad, de grandes desigualdades que se traducen en mucho sufrimiento psicológico y soledad. ¿Para qué servimos los humanos y qué necesitamos para estar bien? Porque no lo estamos ahora mismo”, cuestionó, apuntando que pese a ello siempre hay que seguir hacia adelante.
El cuarto premio distinguió al Festival Isla Calavera, que desde 2017 ha reunido a leyendas internacionales, ganadores de Oscar y destacados nombres del cine español. Daniel Fumero y Ramón González Trujillo recogieron la estatuilla de manos de Juan Cano, de SurFilm, agradeciendo un galardón que reconoce “a una familia profesional y personal que apostó hace muchos años por el cine fantástico”.
El empresario José Ignacio Hernández, cuya trayectoria al frente del grupo Jesuman lo ha convertido en uno de los grandes distribuidores de Canarias, fue el siguiente premiado, reconocimiento que recogió de manos del empresario Amid Achi. Agradeció a su familia el apoyo en sus casi 50 años de actividad. “Este reconocimiento se lo debo a las personas que me han hecho llegar hasta aquí”, destacó.
La música tomó el escenario con Domingo Rodríguez El Colorao, una de las figuras más influyentes de la música canaria. Su galardón puso en valor una trayectoria dedicada a preservar y renovar el sonido del timple. El músico recibió la distinción de manos de Chago Melián, tras lo cual afirmó que “me han dado un premio por hacer lo que más me gusta y, por lo que me hace ser feliz. Tocar el timple, que es el corazón de los canarios”.
Tras los acordes y la maestría de El Colorao, llegó el discurso del presidente de DIARIO DE AVISOS, Lucas Fernández, que hizo un repaso al valor de unos premios que buscan ensalzar a quienes aún sueñan y luchan por un mundo mejor. “Está en nuestras manos recuperar los valores perdidos. El futuro pertenece a quienes tienen el coraje de cambiarlo”, destacó.
La geopolítica centró el séptimo galardón de la velada al reconocer la trayectoria de Josep Borrell, quien durante más de cuatro décadas ocupó cargos como ministro, presidente del Parlamento Europeo y jefe de la diplomacia comunitaria, desde donde afrontó episodios como la guerra de Ucrania y la escalada de tensión en Oriente Próximo. Juan Fernando López Aguilar le entregó la estatuilla. Borrell hizo un repaso por las situaciones bélicas que azotan hoy el mundo, un total de 56 conflictos abiertos, y se centró en la situación de Europa, donde a su juicio, “desde que España entró en la Unión Europea se han vivido los mejores años de nuestra historia desde la batalla de Trafalgar”.
El político aludió a que “nos hemos incorporado a un mundo en el que podemos disfrutar de las cosas que todos los ciudadanos querrían para sí: una sociedad pacificada, libre, de progreso y cohesionada. Pero por desgracia no todos las tienen, cuando a la inmensa mayoría de la población le faltan parte de estas cosas”.
La trayectoria de Carmelo Rivero, ligada al periodismo desde la infancia, recibió el siguiente homenaje de la noche. Rivero, que recogió la estatuilla de manos del presidente de la Asociación de Periodistas de Tenerife, Salvador García Llanos, publicó sus primeros textos en La Tarde a los doce años. Junto a su hermano Martín, trabajó bajo la firma Carmelo Martín en medios como El País, Diario de Barcelona y Triunfo, además de fundar La Gaceta de Canarias.
En 2015 participó en la refundación de DIARIO DE AVISOS, que dirigió durante una década y del que hoy es consejero editorial. El periodista y premio Canarias de Comunicación hizo durante su discurso un viaje a través del tiempo para recordar los inicios en el oficio junto a su fallecido hermano Martín, en el que hoy continúa después de casi 60 años. “Antes éramos felices y no lo sabíamos”. Por ello, “mientras se siga haciendo un esfuerzo por intentar cambiar las cosas, habrá esperanza para este mundo actual”, aseveró.
Noah Higón, escritora y divulgadora valenciana y que convive con siete enfermedades raras, recibió el siguiente galardón de la noche. Ella convirtió su experiencia personal en una plataforma para reclamar más investigación, visibilidad y una sanidad pública capaz de dar respuesta a las necesidades de quienes conviven con patologías poco frecuentes. Alexis Amaya fue el encargado de entregarle el premio. En sus palabras quiso agradecer a sus padres el apoyo que la ha sustentado tras largos años de enfermedades y operaciones y el inculcarle su coraje por seguir reivindicando más ciencia e investigación. “He decidido vivir y no quiero llegar al final de mis días por miedo, sino alzando la voz por la vida mientras pueda”.
El humorista Aarón Gómez, distinguido por una trayectoria que combina la interpretación, la presentación y la creación de contenidos, fue el penúltimo premiado de la gala, poniendo una sonrisa entre el público con su lenguaje gestual y sus pinceladas de simpatía, que han contribuido a consolidar su popularidad. Gladys Arteaga, directora de Plató Televisión, fue la encargada de entregarle el galardón. Gómez dijo que “por hacer el idiota durante 28 años me han dado un premio, pero lo más importante es que al hacerlo y lograr que otros rían, es la clave de la vida: hacer feliz a los demás”.
La música puso el broche final a la gala con el galardón a Ismael Serrano, uno de los principales referentes de la canción de autor española. El artista madrileño ha construido una trayectoria marcada por las letras comprometidas, la mirada poética y la atención a las preocupaciones humanas y sociales. Caco Senante le entregó la estatuilla, tras lo que el cantautor expresó que lleva tres décadas dedicado a expresar denuncias y solidaridad a través de canciones. “Vivimos tiempos convulsos que nos invitan a la melancolía y donde el pesimismo se ha instalado como herramienta política para hacernos sentir solos ante una realidad adversa”, alegó.
Los Premios Taburiente contaron con el patrocinio de la Autoridad Portuaria, además de los ayuntamientos de Adeje, Arona,La Laguna, y Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de La Palma, el Cabildo de Tenerife, Caixabank, el grupo Camper, Hospiten y Turismo Islas Canarias del Gobierno regional.