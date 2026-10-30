Lucas Fernández alerta de la erosión de las democracias y la pérdida de independencia del periodismo

El presidente de la Fundación DIARIO DE AVISOS y del Grupo Plató del Atlántico, Lucas Fernández, pronunció anoche uno de los discursos más comprometidos de la undécima edición de los Premios Taburiente, celebrada en el Teatro Leal de La Laguna. Una intervención marcada por la defensa de la condición humana, la preocupación por los conflictos bélicos, la crisis climática y la progresiva erosión de los valores que sostienen las sociedades democráticas.
Fernández comenzó recordando uno de los momentos más emotivos de la anterior edición de estos galardones, cuando la Fundación concedió un reconocimiento especial a los niños y niñas víctimas de las guerras. “Hay momentos en los que un reconocimiento, un premio, deja de ser un mero galardón para convertirse en un imperativo de la conciencia”, afirmó.
Homenaje a los menores que padecen las guerras
El presidente de la Fundación evocó especialmente a los miles de menores fallecidos en Gaza y denunció que, un año después, la violencia continúa cobrándose vidas inocentes. En este contexto, hizo referencia al bombardeo de una escuela en Irán, el pasado 28 de febrero, donde, según las cifras citadas en su intervención, murieron más de 150 niñas y 14 maestras. Un episodio que utilizó para cuestionar la facilidad con la que determinadas tragedias humanas terminan justificándose como simples errores militares. “Un fallo de cálculo, dijeron…”, recordó con especial contundencia. A partir de esa reflexión, Fernández articuló el mensaje central de su intervención: la necesidad de reconocer que existen daños cuyas consecuencias resultan irreversibles. “Esta noche no quiero hablarles de la dudosa capacidad del ser humano de reparar. Quiero incidir en aquello que nuestra sociedad ha convertido ya en irreparable”, manifestó.
Plural e independiente
En su intervención también incorporó una reflexión especialmente crítica sobre la situación política, la convivencia y el papel del periodismo en las sociedades democráticas. Fernández advirtió sobre la creciente erosión de los valores que sostienen la convivencia y la salud de las democracias, una amenaza que, según señaló, alcanza también a la propia integridad de los medios de comunicación.
En uno de los pasajes más contundentes de su discurso, cuestionó que buena parte del sector periodístico parezca hoy más preocupado por satisfacer a quienes sostienen sus cuentas de resultados que por cumplir con su verdadera razón de ser. Una reflexión especialmente significativa al proceder del presidente de del grupo multimedia más importante de Canarias, y uno de los más destacados del país, quien reafirmó el compromiso de los medios de comunicación que integran el Grupo Plató del Atlántico con los principios que inspiran la actividad de la Fundación DIARIO DE AVISOS.
Frente a ese escenario, Fernández reivindicó la responsabilidad individual y colectiva de actuar antes de que las consecuencias de nuestras decisiones resulten irreversibles. “Quizá el mayor desafío moral de nuestro tiempo no sea aprender a reconstruir sobre las ruinas, sino tener la valentía de evitar que el desastre ocurra”, sostuvo.
El presidente de la Fundación dirigió entonces sus palabras a los galardonados de esta undécima edición, a quienes presentó como ejemplos de compromiso, perseverancia y capacidad de transformación. Destacó que sus trayectorias demuestran que siempre merece la pena actuar, defender las propias convicciones y no darse jamás por vencido.
Hagamos que las cosas pasen
En ese espíritu, recordó que los Premios Taburiente nacieron para reconocer no solo el talento y la excelencia profesional, sino también la capacidad de personas e instituciones para contribuir al progreso de la sociedad. “Ninguno de nosotros eligió la época compleja que nos ha tocado vivir. Sin embargo, sí está en nuestras manos decidir bajo qué valores queremos ser recordados”, señaló.
Fernández concluyó su intervención con un mensaje de esperanza, pero también de responsabilidad ante los desafíos de nuestro tiempo. “El futuro pertenece, hoy y siempre, a quienes tienen el coraje de construirlo”, afirmó, antes de lanzar una última advertencia: “Que nadie diga que fue demasiado tarde porque nos rendimos demasiado pronto”. Y, recuperando el lema que inspira desde hace once años la labor de la Fundación DIARIO DE AVISOS, cerró su discurso con una invitación a la acción: “Hagamos que las cosas pasen. Aún está en nuestras manos”.