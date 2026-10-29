Las mejores imágenes de la gala de entrega de los XI Premios Taburiente

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La gala de entrega de los XI Premios Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS, se celebró en el Teatro Leal de La Laguna, un evento que despertó emociones y entregó once galardones.
En esta ocasión, los galardonados fueron Tedros A. Ghebreyesus, Josep Borrell, Open Arms, Elsa Punset, Noah Higón Bellver, Ismael Serrano, Carmelo Rivero, Domingo ‘El Colorao’, Aarón Gómez, Festival Isla Calavera y José Ignacio Hernández.
La ceremonia contó con la cobertura de Atlántico Televisión, cadena oficial de los eventos de la Fundación DIARIO DE AVISOS
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