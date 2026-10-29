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Las mejores imágenes de la gala de entrega de los XI Premios Taburiente

Los Premios Taburiente alcanzan este año su undécima edición consolidando una trayectoria que, desde su nacimiento, ha convertido estos galardones en un espacio de reconocimiento al talento, la dedicación y el compromiso
Premios Taburiente 2026. | Fran Pallero
La edición de 2026 vuelve a reunir trayectorias muy diferentes, procedentes de la cultura, la comunicación, la acción humanitaria, la salud, la política internacional, la empresa, la divulgación, la música o las artes. | Fran Pallero
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La gala de entrega de los XI Premios Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS, se celebró en el Teatro Leal de La Laguna, un evento que despertó emociones y entregó once galardones.

En esta ocasión, los galardonados fueron Tedros A. Ghebreyesus, Josep Borrell, Open Arms, Elsa Punset, Noah Higón Bellver, Ismael Serrano, Carmelo Rivero, Domingo ‘El Colorao’, Aarón Gómez, Festival Isla Calavera y José Ignacio Hernández.

La ceremonia contó con la cobertura de Atlántico Televisión, cadena oficial de los eventos de la Fundación DIARIO DE AVISOS

  • Premios Taburiente 2026
  • Ismael Serrano
  • Noah Higón Bellver
  • Aarón Gómez
  • Domingo Rodríguez Oramas «El Colorao»
  • Josep Borrell
  • Carmelo Rivero
  • Elsa Punset
  • Lucas Fernández
  • Festival Isla Calavera
  • José Ignacio Hernández
  • María José Enríquez
  • Óscar Camps
  • Tedros Adhanom Ghebreyesus
  • Premios Taburiente 2026. | Fran Pallero
  • Premios Taburiente 2026. | Fran Pallero
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