premios taburiente

Los Premios Taburiente se entregarán hoy con un recuerdo a las víctimas de los trenes

Un minuto de silencio por la catástrofe ferroviaria de Toledo abrirá esta noche en el Teatro Leal de La Laguna la XI edición de los galardones, que en esta ocasión recaen en Tedros A. Ghebreyesus, Josep Borrell, Open Arms, Elsa Punset, Noah Higón, Ismael Serrano, Carmelo Rivero, Domingo ‘El Colorao’, Aarón Gómez, Festival Isla Calavera y José Ignacio Hernández
Los Premios Taburiente se entregarán hoy con un recuerdo a las víctimas de los trenes
Imagen de los Premios Taburiente 2025. / Sergio Méndez
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

Un minuto de silencio por la catástrofe ferroviaria de Toledo abrirá esta noche, en el Teatro Leal de La Laguna, la ceremonia de entrega de los Premios Taburiente, en su undécima edición, que concede cada año la Fundación DIARIO DE AVISOS para reconocer el talento, la dedicación y el compromiso de personas y entidades ejemplares.

Hoy recibirán la distinción el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus; Josep Borrell, ex alto representante de la UE, Open Arms, la escritora y divulgadora Elsa Punset; la activista y escritora Noah Higón, el cantautor Ismael Serrano, el periodista y escritor Carmelo Rivero, el timplista Domingo ‘El Colorao’, el humorista Aarón Gómez, el Festival Isla Calavera y el empresario José Ignacio Hernández.

El acto, que completará el aforo del teatro lagunero, se emitirá el sábado 7 de noviembre en Atlántico Televisión.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas