El Gobierno canario aprueba la subida del 2,2% de la tarifa del agua en Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha aprobado la modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones de Santa Cruz de Tenerife. La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), supone un incremento medio del 2,2% del recibo, que comenzará a aplicarse desde hoy.
La resolución firmada por la Viceconsejería de Industria responde a la solicitud planteada por el Ayuntamiento capitalino el pasado 4 de junio, en base al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno y dado a conocer al Pleno en mayo.
La tramitación de esta revisión tarifaria se vio ralentizada a lo largo del verano debido a la necesidad de subsanar y actualizar documentación económica. Tras el reparo inicial a la Secretaría de la Comisión de Precios de Canarias, el Ejecutivo emitió un requerimiento complementario al Consistorio de datos financieros y, en septiembre, otro apercibimiento con efectos suspensivos para exigir auditorías actualizadas de las cuentas de Emmasa.
Tras validar la documentación, el pleno de la Comisión de Precios de Canarias dio el visto bueno por unanimidad el pasado 2 de octubre a la subida del precio del agua.
Las tarifas, de aplicación bimestral, incluyen variaciones tanto en la cuota de servicio fija por calibre de contador como en los tramos de consumo variable, oscilando entre los 18,40 euros y los 39,83 euros (2,21%), mientras que los contadores de mayor diámetro aumentan de forma proporcional. Asimismo, se mantienen los tramos adaptados para familias numerosas, aplicándose una tarifa bonificada de 1,64 euros/m³ hasta los 50 m³ consumidos.