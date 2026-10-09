Los problemas de presión del agua en Santa Cruz de Tenerife llevan a pedir un censo de zonas afectadas

El Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Ayuntamiento la elaboración de un censo de incidencias de presión del agua en el municipio para poder identificar los puntos críticos en zonas y aportar soluciones de manera conjunta con Emmasa.
El presidente de la entidad, Luis García, junto a la vicepresidenta, Olimpia Oliva, se reunieron el pasado martes con técnicos de Emmasa y el director de Servicios Públicos del Ayuntamiento capitalino para abordar la falta de presión del agua en varias zonas del municipio, con especial atención en Cruz del Señor, donde este verano se vio afectada la totalidad de la zona.
Si bien Emmasa trasladó que no le constaba ningún corte ni bajada de presión, el Colegio enfatizó que tuvo que concurrir algún factor técnico o circunstancia extraordinaria para que los vecinos sufrieran los problemas reportados.
A iniciativa del Colegio, se propuso establecer un canal de comunicación con la empresa, con el fin de garantizar que los administradores de fincas colegiados dispongan de información técnica inmediata para dar respuesta a las comunidades de propietarios ante incidencias extraordinarias como las abordadas. La acción de la entidad se centrará en conocer el estado de las instalaciones.