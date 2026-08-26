2 meses sin agua en Santa Cruz de Tenerife: “No se puede tener a los vecinos sin agua; el Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto”

Vecinos de plantas altas de varios edificios de Santa Cruz de Tenerife llevan meses con problemas de suministro de agua. Algunos reciben apenas un hilo y otros aseguran que no sale ni una gota. Mientras recurren a garrafas, EMMASA y las comunidades mantienen posiciones diferentes sobre el origen del problema.
Según testimonios de residentes afectados en zonas como Cruz del Señor y la calle alcalde Mandillo Tejera, los problemas de presión se prolongan desde hace dos meses, mientras que otros vecinos aseguran que llevan hasta seis con dificultades para disponer de agua con normalidad.
“Me levanto a las 5:30 para tener más presión”
Televisión Española ha recogido el testimonio de Ángel y Conchi, una pareja que lleva unos 60 años en la misma vivienda, situada en la décima planta. Según explicaron, llevan meses sufriendo problemas con el suministro. Conchi asegura que se despierta pronto para intentar aprovechar: “Me levanto a las 5:30 para poder tener un poco más de presión”.
La situación también afecta a otros pisos superiores del inmueble. Otra vecina explica que en la cocina sí consigue que salga agua, pero que en el baño el suministro no llega con normalidad.
Los residentes viven con garrafas preparadas en sus viviendas para afrontar los momentos en los que el agua no sale del grifo.
Duchas portátiles y garrafas para poder vivir
El problema obliga a algunos afectados a buscar soluciones provisionales para actividades tan habituales como ducharse, cocinar, lavar la ropa o limpiar. Uno de los vecinos explicó a TVE que dispone de una ducha portátil de camping. La llena previamente con agua almacenada en una garrafa y la utiliza para poder asearse.
El caso también ha sido documentado por Atlántico Hoy, que recogió el testimonio de Amalia Guimerá, de 71 años, residente en la zona de Cruz del Señor. Su familia asegura que ha llegado a transportar 14 o 15 garrafas de ocho litros en el coche para disponer de agua en casa. También utilizan recipientes de hasta 35 litros. “Imagínate el día a día”, relató la afectada.
Una situación que afecta a varios edificios
Los testimonios recopilados por los distintos medios apuntan a que el problema no se limita a una única vivienda.
En la calle alcalde Mandillo Tejera, Margarita Alameda, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, explicó a Atlántico Hoy que varias comunidades están afectadas.
En un edificio de 12 plantas, según su testimonio, la vivienda situada en la última planta lleva cerca de dos meses sin suministro. En otras plantas el agua llega con una presión mínima. “Si me ducho, no pongo la lavadora”, explicó Alameda para describir cómo los vecinos han tenido que reorganizar sus rutinas.
En su comunidad se ha planteado la instalación de una nueva bomba de agua, con un presupuesto de unos 13.000 euros.
EMMASA señala a las instalaciones interiores
El origen del problema es precisamente uno de los puntos de mayor discrepancia.
El concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, explicó en Televisión Canaria que EMMASA ha revisado las redes públicas y que, según los informes de la empresa municipal, las comunidades reciben la presión correspondiente.
Tarife sostiene que el problema se encuentra en las instalaciones interiores de las propias comunidades.
El concejal también apuntó a posibles deficiencias en algunos aljibes y otras instalaciones, así como a determinadas conexiones que el Ayuntamiento considera irregulares y que, según explicó, podrían estar afectando a la presión dentro de las comunidades.
Quién debe solucionarlo
Los afectados cuestionan que la situación pueda prolongarse durante meses mientras se determina quién debe asumir las actuaciones.
El ingeniero Pepe Trigueros, entrevistado en Malas Lenguas de TVE, considera que la responsabilidad todavía debe determinarse. Explicó que los edificios de gran altura necesitan aljibes y grupos de presión para elevar el agua hasta las viviendas superiores.
Al mismo tiempo, señaló que debe garantizarse una presión suficiente en la entrada del edificio para que el sistema pueda funcionar correctamente.
Trigueros considera que el Ayuntamiento debe actuar para garantizar el suministro mientras se determina posteriormente quién debe asumir el coste. “No se puede tener a los vecinos sin agua. El Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto de forma decidida”, recalca.
Comunidades que afrontan obras y derramas
Los vecinos también han tenido que plantearse soluciones por su cuenta.
Según Atlántico Hoy, una comunidad de la zona ha aprobado instalar una bomba por unos 13.000 euros. En otro inmueble se realizó una actuación de unos 3.000 euros, sufragada mediante derramas de entre 60 y 70 euros durante varios meses.
El problema es especialmente complejo en comunidades con vecinos mayores o con recursos económicos limitados, según ha explicado Margarita Alameda. La administradora advierte de que no todas las comunidades pueden asumir de un día para otro una actuación que puede costar miles de euros.
Un conflicto que sigue sin solución
Los afectados aseguran que han presentado reclamaciones ante EMMASA, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y otras administraciones, además de acudir a la vía judicial en alguno de los casos.
El abogado Raúl Alonso, en declaraciones a Atlántico Hoy, considera necesario determinar primero dónde se produce exactamente el problema y medir la presión en el punto de suministro.
Mientras continúa el cruce de responsabilidades, los vecinos siguen recurriendo a garrafas, bidones y duchas portátiles para cubrir sus necesidades básicas.
La cuestión pendiente es determinar si el origen está en la red pública, en las instalaciones interiores de los edificios o en una combinación de ambos factores. Hasta que se aclare, varias familias de Santa Cruz continúan sin agua esperando una solución que permita recuperar el suministro normal.