Una avería deja sin agua a varios barrios de Santa Cruz

Una avería en la red general de salida del depósito de Vuelta Grande ha provocado este miércoles cortes en el suministro de agua en varios barrios de Santa Cruz de Tenerife.
Según ha informado el primer teniente de alcalde de la capital tinerfeña, Carlos Tarife, la incidencia se localiza en la calle Juan de Mattos y Azofea y afecta al abastecimiento de Tío Pino, García Escámez, Chamberí y Los Moriscos.
Los equipos trabajan para resolver la avería y restablecer el suministro en las zonas afectadas. La previsión trasladada por Tarife es que el servicio pueda recuperarse durante la madrugada.
Importante: Tenemos una avería en la red general de salida del depósito de Vuelta Grande en la Calle Juan de Mattos y Azofea. Están sin agua los. Barrios de Tío Pino, García Escamez, Chamberí y Los Moriscos. Previsión de recuperar el servicio de madrugada.— Carlos Tarife (@carlostarife) August 19, 2026
Por el momento, no se ha concretado una hora exacta para la normalización del abastecimiento, que dependerá de la evolución de los trabajos de reparación.