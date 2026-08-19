santa cruz

Una avería deja sin agua a varios barrios de Santa Cruz

Los equipos trabajan para resolver la avería y restablecer el suministro en las zonas afectadas
El Rosario activa el Plan de Emergencias Municipal y anuncia cortes de agua nocturnos en La Esperanza
Grifo del agua. DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Una avería en la red general de salida del depósito de Vuelta Grande ha provocado este miércoles cortes en el suministro de agua en varios barrios de Santa Cruz de Tenerife.

Según ha informado el primer teniente de alcalde de la capital tinerfeña, Carlos Tarife, la incidencia se localiza en la calle Juan de Mattos y Azofea y afecta al abastecimiento de Tío Pino, García Escámez, Chamberí y Los Moriscos.

Los equipos trabajan para resolver la avería y restablecer el suministro en las zonas afectadas. La previsión trasladada por Tarife es que el servicio pueda recuperarse durante la madrugada.

Noticias relacionadas
  1. Una avería en Arona deja sin agua a más de 10.000 vecinos durante nueve horasUna avería en Arona deja sin agua a más de 10.000 vecinos durante nueve horas

Por el momento, no se ha concretado una hora exacta para la normalización del abastecimiento, que dependerá de la evolución de los trabajos de reparación.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas