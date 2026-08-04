Una avería en Arona deja sin agua a más de 10.000 vecinos durante nueve horas

Una rotura de 18 metros de tubería, registrada el pasado lunes al mediodía en el tramo donde se llevan a cabo las obras del colector El Monte-Guargacho, y que Acuaes ejecuta en Las Rosas, dejó sin agua potable a los núcleos de Costa del Silencio, Ten Bel, Las Galletas, Las Rosas, El Coromoto y Guargacho, con más de 10.000 personas afectadas.
Canaragua, la empresa que gestiona el abastecimiento en el municipio de Arona, logró restablecer el servicio a las 23.00 horas, tras un dispositivo de reparación que mantuvo movilizados medios técnicos y humanos durante toda la tarde.
Según ha podido saber este periódico, la incidencia se produjo al abrirse una zanja dentro de los trabajos de saneamiento, lo que provocó el desprendimiento de 18 metros de tubería.
Los vecinos permanecieron sin suministro durante cerca de nueve horas en los puntos más castigados por la avería. La reparación desplegó un operativo de urgencia para localizar el punto de rotura, sustituir el tramo dañado y restablecer la presión en la red. Los trabajos se efectuaron en “tiempo récord”, según fuentes de la empresa adjudicataria, dada la ola de calor que azota el Archipiélago y que hacía aún más urgente recuperar el suministro para los vecinos de la zona.
Advirtieron de que, tras el restablecimiento del servicio, podrían producirse “bajadas puntuales de presión” en algunas viviendas mientras la red recupera su pleno funcionamiento. Es por ello que pidieron paciencia a los vecinos ante posibles molestias en las próximas horas.