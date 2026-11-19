El Ayuntamiento de Arona ha sacado recientemente a licitación el nuevo servicio de grúa y depósito de vehículos, con un presupuesto de 2,3 millones de euros para dos años y 4,3 millones con prórrogas.
De lunes a viernes habrá al menos dos grúas por la mañana, dos por la tarde y una por la noche, y los fines de semana una por turno, con refuerzos sin coste en eventos o picos de trabajo.
El pliego fija un tiempo medio máximo de 25 minutos hasta la llegada al lugar y de 35 para el traslado al depósito. Si la empresa los incumple un mes, comete falta leve, con multas de 600 a 6.000 euros. Desde el segundo mes seguido es grave, hasta 60.000 euros, y más allá de cuatro meses, muy grave, con multas de hasta 600.000 euros y posible rescisión del contrato.
El conductor al servicio deberá fotografiar el vehículo antes de cargarlo y repetir las fotos sobre la grúa y en el depósito, lo que servirá para resolver reclamaciones por desperfectos. Los propietarios podrán recuperar su coche a cualquier hora en el depósito de Las Madrigueras, en Playa de las Américas, tras acreditar su identidad y pagar las tasas. Los vecinos también podrán avisar al servicio de coches abandonados, que lo comunicará a la Policía Local, y el depósito tendrá libro de reclamaciones.
La empresa empezará con tres grúas, una eléctrica, y sumará una cuarta también eléctrica en seis meses. La plantilla mínima será de 14 trabajadores. Deberá alquilar un depósito auxiliar si el actual supera el 75% de ocupación e inventariar en su primer mes los vehículos almacenados. El Ayuntamiento pagará a la empresa 423.309 euros fijos al año y hasta 30 euros por coche retirado. Ese pago lo asume el Consistorio, no el propietario, que seguirá abonando las mismas tasas municipales. La adjudicación dependerá sobre todo de cuánto rebaje cada empresa ese precio por retirada.
Las ofertas se admiten hasta el 9 de diciembre. La adjudicataria tendrá 40 días para arrancar tras la firma, aunque el inicio podría retrasarse si el Ayuntamiento de Arona no instala antes el sistema de pago. Según los datos municipales, el municipio abrió 213 expedientes por vehículos abandonados en 2024 y 361 en 2025, casi el 70% más. Entre enero y abril de 2026 ya sumaba 172, con Valle de San Lorenzo y Guargacho como zonas más afectadas. En marzo de 2025 el depósito acumulaba unos 566 vehículos.
La alcaldesa, Fátima Lemes, calificó el contrato de “importante”, ya que los coches abandonados suponen “un gran lastre” para el municipio. “Estamos trabajando en la raíz del problema. La grúa no lo resuelve, pero marca el camino”, afirmó.