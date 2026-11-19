Los quioscos de prensa de la capital tinerfeña se renovarán después de más de 30 años anclados en una ordenanza municipal que les obligaba a limitar su actividad comercial. Para ello, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado, en Junta de Gobierno, el proyecto de la nueva normativa reguladora de la Ocupación del Dominio Público para estos negocios.
Este acuerdo es el paso previo a su elevación al Pleno para su aprobación inicial, momento en el que se abrirá a información pública para la presentación de alegaciones. El nuevo texto normativo actualiza la regulación vigente (de 1995) con el objetivo de adaptar esta actividad a los nuevos hábitos de consumo, armonizar la estética de la ciudad y garantizar el uso inclusivo del espacio público.
Así, entre las principales innovaciones destacan la ampliación de los servicios e instalaciones, pues los quioscos podrán contar de manera adicional con hasta dos mesas y ocho butacas altas en su exterior, sin invadir el paso peatonal, para que se puedan consumir bebidas en ellos.
Asimismo, se permitirá la colocación de toldos, marquesinas y armarios integrados de depósito, además de flexibilizar la actividad para permitir la venta de productos como flores, comida envasada, comercio electrónico (material telefónico, fotográfico e informático), entradas para espectáculos, juguetes, o café en cápsulas. Igualmente, se permitirá que actúen como punto de entrega y recogida de logística de última milla para pequeña paquetería, siempre que se disponga de espacio adecuado.
La capital cuenta en la actualidad con 35 quioscos que se distribuyen por diferentes puntos. Una actividad tradicional, destinada a la venta de prensa, golosinas o tabaco, que, con la irrupción de medios digitales y las nuevas demandas de la sociedad, ha derivado en su progresiva desaparición.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, subraya la trascendencia de esta nueva norma para la capital, destacando que “con esta ordenanza hemos querido encontrar una respuesta moderna y meditada que atienda a las necesidades del siglo XXI”.
Por su parte, el concejal de Patrimonio, Javier Rivero, señala que “el trabajo técnico y el proceso de escucha con el sector nos permiten ordenar de forma transparente el uso del dominio público mediante concesiones demaniales, garantizando un procedimiento riguroso que proteja el patrimonio municipal y aporte seguridad jurídica a los concesionarios”.
Así, la nueva ordenanza contempla que las concesiones se otorgarán por un plazo de 10 años, prorrogables por periodos de 5 hasta un máximo de 40 años mediante licitación en concurrencia competitiva. Además, las estructuras deberán garantizar la continuidad del Itinerario Peatonal Accesible y promover la eficiencia energética. También se reserva un régimen especial para los quioscos de la ONCE y de ONG, y se introduce la suspensión temporal de la concesión sin pérdida del título por maternidad/paternidad o para víctimas de violencia de género.