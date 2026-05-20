Cierran para siempre 3 de los icónicos quioscos de La Rambla de Santa Cruz de Tenerife

Tres de los cuatro icónicos quioscos de prensa que acompañaban el día a día de los viandantes de la Rambla de Santa Cruz de Tenerife, concretamente los ubicados en el tramo comprendido entre las plazas de la Paz y la de Toros, han cerrado sus puertas definitivamente.
La jubilación de sus dueños, unido al hecho de no encontrar personas interesadas en continuar con esta actividad, ha llevado a los hasta ahora propietarios a rescindir las licencias municipales de dominio del espacio público. Una desaparición que ha dejado huérfano, sin el tradicional bullicio y el color de revistas, golosinas y periódicos, al paisaje urbano característico de esta céntrica zona de la ciudad.
De los cuatro quioscos que seguían abiertos en este enclave, solo queda en pie uno de ellos, el ubicado frente a la plaza de Toros, mientras que los otros tres han sido desmontados porque la mayoría de las infraestructuras en las que se ejercía la venta eran propiedad de los quiosqueros, según confirmó ayer el concejal de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento capitalino, Javier Rivero.
El edil señaló que el Consistorio se encuentra finalizando los últimos informes para aprobar la nueva ordenanza que regulará la ocupación del dominio público urbano mediante quioscos más actuales y dinámicos, una normativa que, afirmó, “entrará en vigor después del verano”.
Rivero indicó que ante la paulatina desaparición de quioscos de la ciudad, donde de los 35 que quedaban abiertos el pasado año se ha ido reduciendo la cifra por jubilaciones o escasa clientela, la intención que se persigue “es permitir, con más facilidades, que se mantengan los actuales. Luego, ya se verá, si hay personas interesadas en abrir nuevos quioscos”, bien donde se ubicaban los anteriores o en otros espacios.
Entre las causas de la pérdida de esta actividad comercial minorista en la capital, destinada principalmente a la venta de prensa, golosinas o tabaco, destaca la irrupción de medios digitales a la hora de comprar periódicos o revistas en papel, además de la limitación que tienen los quioscos para ampliar su oferta acorde a las demandas de la sociedad, pues la actual ordenanza que regula estos negocios, que data de 1995, no permite vender nuevos productos.
Por ello, recordó Rivero, la futura ordenanza permitirá el despacho de souvenirs, flores, comida envasada, comercio electrónico (telefónico, fotográfico e informático), entradas para espectáculos, juguetes, o café en cápsulas. Para ello, podrán ubicar en el exterior dos mesas altas con ocho taburetes, pero siempre que haya espacio en la vía y sean solo para clientes.
Plan para “modernizar” una actividad comercial en peligro de extinción
Los quioscos de prensa y golosinas de la capital tinerfeña surgieron a mediados del siglo XX como una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz para que familias de la ciudad tuvieran un medio de subsistencia. Entre los años 40 y 50 del siglo pasado, empezaron a proliferar carritos blancos de madera y ruedas en diferentes enclaves, unas estructuras móviles que con el paso del tiempo dieron lugar a las estructuras fijas que se conocen hoy en día.
No obstante, los actuales quioscos de prensa están en peligro de extinción y, por ello, la futura ordenanza municipal que regulará su actividad permitirá que se modernicen, ampliando productos o actuando como punto de entrega y recogida de logística de última milla para pequeña paquetería, siempre que dispongan de espacio. Además, se prevé ofertar nuevas licencias para la concesión demanial de estos negocios, lo que durante 30 años no se podido llevar a cabo.