Día de Canarias en Santa Cruz: actividades, tradición y concierto de José Vélez

Santa Cruz se prepara para convertirse, un año más, en el epicentro de las tradiciones el próximo sábado 30 de mayo, Día de Canarias, con una amplia programación que llenará la ciudad desde por la mañana hasta por la noche de tradición, cultura y ambiente festivo, culminando con el concierto, a las 20:00 horas, de José Vélez en la plaza de La Candelaria.
El cantante canario, ofrecerá al público presente un concierto cargado de emoción en el que repasará grandes éxitos de su carrera como “Vino griego”, “Bailemos un vals” o “No por favor”, grandes clásicos que han marcado a varias generaciones y que forman parte de la banda sonora de las islas, deleitando a los asistentes con su conocida voz y saber estar sobre el escenario.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha destacado que “el Día de Canarias es una oportunidad para celebrar lo que somos, poner en valor nuestras raíces y compartir con orgullo nuestra identidad como pueblo”, añadiendo que “contar con una figura como José Vélez en un día tan significativo es un orgullo para la ciudad”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha puesto de manifiesto que “se trata de una actuación muy especial, pensada para el disfrute de todos los públicos, con un artista que forma parte de la memoria musical de Canarias”, destacando que “este concierto será, sin duda, uno de los grandes momentos del día”.
El concierto de José Vélez se presenta como uno de los principales atractivos del programa previsto para el Día de Canarias, consolidando a Santa Cruz como corazón de las tradiciones.