Neveras que avisan si no se abren o relojes anticaídas: la IA llegará a los servicios sociales de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz estudia implantar la Inteligencia Artificial (IA) en la atención diaria de personas en situación de vulnerabilidad en el municipio. Una línea innovadora, en base a aparatología que, gracias a sistemas inteligentes, permitirá detectar en tiempo real si en una vivienda no se abre la nevera durante más de doce horas o si un usuario se ha caído y necesita ayuda, gracias a relojes que lanzan una señal de alarma.
La concejala de Políticas Sociales, Charín González, explicó ayer que la “viabilidad” de introducir estas propuestas innovadoras en Santa Cruz se analizará en el primer foro Ciudades por la Innovación Social, un encuentro que organizará el Consistorio, junto a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), los días 20 y 21 en el Hotel Escuela.
González señaló que “vamos a estudiar iniciativas concretas, que ya se están aplicando a nivel nacional, en base a la IA aplicada a servicios sociales, en especial aquellas destinadas a personas mayores vulnerables o en situación de soledad no deseada. El objetivo es ver qué proyectos podremos implantar en nuestra ciudad”.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó que “la primera edición de este foro nace con el objetivo de convertir a la capital en un espacio de referencia en el impulso de políticas públicas innovadoras orientadas al bienestar social, los cuidados y la inclusión, reuniendo a instituciones, profesionales, entidades, expertos y administraciones públicas de distintos territorios”.
El regidor añadió que “Santa Cruz intenta siempre mejorar, no solo incrementando el presupuesto destinado a políticas sociales, que actualmente ronda los 40 millones de euros, sino también siendo más eficientes en nuestra gestión, incorporando herramientas que nos permitan trabajar más rápido y por lo tanto llegar antes donde se nos necesita”.
Por su parte, el vicepresidente de EAPN, Fernando Rodríguez, hizo hincapié en que “Canarias se enfrenta a retos como el envejecimiento poblacional, pues en cinco años se estima que el 35% de los residentes será mayor de 65 años. Situación que, junto a la pobreza infantil y el acceso a la vivienda, se sitúan como principales factores de empobrecimiento y en los que la atención social debe de poner el foco”.
Asimismo, destacó que la capital “es un municipio pionero en innovación social y puntero en la atención del sinhogarismo, al ofrecer una amplia cobertura de prestaciones económicas para la salud, vivienda y suministros”. Un dato que la concejala del área ratificó al recordar las 75.000 ayudas sociales concedidas el pasado año a más de 40.000 personas vulnerables.
Al respecto, Bermúdez, apuntó que “el reto demográfico es el más importante para Canarias, pues el Instituto Nacional de Estadística pronostica para los próximos quince años un aumento poblacional de 350.000 habitantes foráneos, sobre todo europeos, en cuatro islas. No hay administración que pueda responder a esta demanda en el tiempo necesario”.