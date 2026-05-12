Canarias activa el grado III+ de dependencia extrema: ayudas de hasta 10.000 euros para casos críticos

Tras meses de espera, las personas con grandes necesidades de apoyo en Canarias ya pueden solicitar el nuevo grado III+ de dependencia extrema, una categoría dirigida a reforzar la atención y los recursos destinados a las personas con necesidades especialmente intensas de apoyo.
El grado III+ está especialmente orientado a personas con patologías de alta complejidad, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) u otras enfermedades neurodegenerativas, que presentan una dependencia severa y continuada. Está pensado para quienes requieren apoyo generalizado para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, así como supervisión constante o cuidados de alta intensidad. Alrededor de 20 canarios podrían beneficiarse de este nuevo grado, según TeidELA.
En estos casos, se contemplan prestaciones económicas que pueden alcanzar hasta 9.859 euros mensuales, destinadas a financiar apoyos de alta intensidad en el hogar.
El Decreto-ley regulador de estas prestaciones, el 2/2026, de 9 de marzo, es una norma refrendada por el Parlamento el pasado 24 de marzo, que culminaba la transformación del sistema de atención a la dependencia en las Islas, introduciendo mejoras en la agilidad, la personalización de los apoyos y la compatibilidad de prestaciones. Incorporó el grado III+ de dependencia extrema, medidas que permiten combinar distintos recursos asistenciales y reforzó la atención domiciliaria.
Dos condiciones
Podrán acceder a este grado III+ aquellas personas que acrediten, al menos, dos de las tres condiciones: la necesidad de ventilación mecánica continuada durante más de ocho horas al día; la afectación grave de la movilidad, especialmente en los miembros superiores, que limite de forma significativa la autonomía personal, y la necesidad de apoyo permanente para funciones esenciales.
Asimismo, para poder acceder al grado III+, será necesario tener reconocido previamente un grado III. Las personas con un grado inferior deberán solicitar antes una revisión de su grado. En el caso de quienes aún no tengan reconocida la situación de dependencia, será necesario primero iniciar la solicitud de valoración.
Los pertenecientes al régimen de la Seguridad Social deberán iniciar el procedimiento contactando con la trabajadora social de su hospital, quien les orientará en la tramitación de la solicitud. En estos casos, serán los médicos especialistas los encargados de elaborar el informe necesario para la valoración. Mientras, las personas que no pertenezcan al régimen de la Seguridad Social podrán realizar directamente la solicitud a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.
Una vez reconocido el grado III+, y siempre que se cumplan los requisitos en el Programa Individual de Atención (PIA), se podrá optar entre distintas prestaciones. Entre ellas, las prestaciones económicas vinculada al servicio de ayuda a domicilio o la de asistente personal. Para acceder a estas prestaciones, será imprescindible haber contratado previamente el servicio correspondiente y presentar la documentación (incluyendo contratos y facturas) que acredite su prestación.
“Pendientes para que los plazos se vayan acortando lo máximo”
El presidente de TeidELA, Marcelino Martín, aseguró que “estábamos esperándolo desde hace tiempo, y nos pone a la altura de otras comunidades autónomas. Esperamos que sea ágil, porque tienen hasta tres meses para contestar una vez comience el servicio. Estaremos pendientes para que los plazos se acorten lo máximo posible y que concreten los pagos lo antes posible. Desde TeidEla vamos a asesorar y ayudar a los pacientes para acelerar los trámites y vigilar cómo será la prestación de los servicios porque serán los enfermos y familiares los que tendrán que contratarlos. Quizás sea un camino un poco sinuoso”.