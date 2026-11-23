Cruz Roja asegura que dispone de un dispositivo reforzado para atender el aumento de llegadas de cayucos a El Hierro. Su principal prioridad en el puerto de La Restinga es ofrecer asistencia sanitaria a quienes han pasado hasta siete días en el mar, especialmente por los casos de hipotermia y deshidratación, y prestar atención específica a los menores.
Así lo ha explicado este lunes, 23 de noviembre, Lucía Romero, responsable provincial de Primera Respuesta de Emergencia para Población Inmigrante de Cruz Roja, durante la atención a las personas desembarcadas en el muelle herreño.
“Estamos preparados, estamos capacitados”, ha asegurado Romero, quien sostiene que la organización cuenta con recursos y personal para responder a un periodo del año en el que ya preveían una mayor intensidad de la ruta migratoria hacia Canarias.
Qué ocurre cuando llega un cayuco a El Hierro
La primera intervención de los equipos de emergencia se centra en evaluar el estado de salud de las personas que desembarcan después de varios días de navegación.
Según ha explicado la responsable de Cruz Roja, la hipotermia y la deshidratación se encuentran entre los problemas más habituales de quienes llegan después de pasar cinco, seis o siete días en el océano.
Cuando los profesionales sanitarios detectan una patología que requiere atención hospitalaria, se organiza el traslado al Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro. Los casos de mayor gravedad pueden necesitar una evacuación aérea a Tenerife.
Una vez atendidas las necesidades sanitarias, Cruz Roja proporciona a los recién llegados ropa y calzado seco, alimentos e información básica sobre el lugar en el que se encuentran y el sistema de protección internacional.
La organización también realiza entrevistas sociales con la participación de intérpretes, que permiten comunicarse con las personas en sus lenguas de origen e identificar posibles situaciones de vulnerabilidad.
En el caso de quienes llevan varios días sin comer, la recuperación de la alimentación se realiza progresivamente y en coordinación con los servicios sanitarios.
Romero ha detallado que se comienza con suero oral para favorecer la hidratación, después se proporciona agua y, posteriormente, se comprueba si la persona puede tolerar alimentos sólidos.
La atención a los niños que llegan en cayuco
Uno de los aspectos que más preocupa a los equipos de primera respuesta es la situación de los menores migrantes, tanto los que viajan acompañados de sus familiares como aquellos que llegan solos.
Para atenderlos, Cruz Roja dispone de una sala infantil y de personal voluntario específicamente dedicado a los niños, con el objetivo de ofrecerles un entorno más tranquilo después de la travesía.
“Intentamos aislarlos de todos estos estímulos”, ha explicado Romero, al referirse a las circunstancias que rodean los desembarcos y al impacto que pueden tener sobre menores que, según sus palabras, se encuentran en un escenario “que no deberían vivir a esa edad”.
La responsable provincial ha señalado que siguen llegando tanto menores acompañados como no acompañados, aunque no aprecia cambios significativos en sus perfiles respecto a años anteriores.
También ha matizado que la mayor presencia de niños que puede observarse actualmente está relacionada con el incremento general de las llegadas, que eleva la posibilidad de que haya menores entre los ocupantes de las embarcaciones.
El dispositivo funciona también durante la noche
El aumento de la actividad migratoria en La Restinga obliga a los equipos de emergencia a mantener su capacidad de respuesta ante desembarcos que pueden producirse a cualquier hora.
Romero ha señalado que los protocolos de atención apenas cambian cuando las embarcaciones llegan de madrugada, puesto que los problemas de salud derivados de varios días de navegación son similares con independencia del momento en el que se produzca el rescate.
El repunte de la ruta canaria ha vuelto a situar a El Hierro como uno de los principales puntos de llegada de embarcaciones. Este mismo lunes se ha informado de la interceptación de dos cayucos con 132 personas en aguas próximas a la Isla.
Ante esta situación, Cruz Roja insiste en que su dispositivo está preparado para responder a las necesidades de quienes llegan a las costas herreñas.
“Nos basamos en el principio de humanidad”, ha resumido Lucía Romero sobre el trabajo que desarrolla la organización en el puerto.