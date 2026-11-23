El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, presidió en la mañana de este lunes, 23 de noviembre, en Santa Cruz de Tenerife una reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se aprobó por mayoría el proyecto de decreto de la oferta de empleo público (OPE) del SCS para 2026, que contempla 666 plazas de efectivos para los sectores prioritarios.
En la reunión, celebrada en la sede del SCS en Santa Cruz de Tenerife, participaron representantes sindicales de CCOO, UGT, Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermeros (CEMSATSE) e Intersindical Canaria, que son los que tienen representación en la mesa sectorial.
La oferta de empleo público para 2026 continúa la senda iniciada en años anteriores, profundizando en la adopción de medidas para conseguir el reequilibrio en la evolución de la temporalidad en el SCS. Así, las 666 plazas se distribuyen en 53 categorías profesionales y contempla 180 plazas de médicos, de las que 91 son para especialistas de Área y 52 en Medicina Familiar y Comunitaria; 179 para enfermería, 105 para técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, 61 para celadores y 29 para pinches, entre otras.
En esta convocatoria se ofertan tanto las plazas que deben proveerse por personal de nuevo ingreso mediante el sistema de acceso libre, como aquellas a proveer mediante procesos selectivos de promoción interna. Asimismo, se reserva un porcentaje del siete por ciento de las plazas ofertadas, en su cuantía global, para ser cubiertas por personas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Tras esta aprobación por parte de la Mesa Sectorial, el proyecto de decreto continúa su tramitación para su próxima aprobación por el Gobierno de Canarias, requisito previo para la convocatoria de los procesos selectivos de las plazas que comprende.
En su intervención, Adasat Goya reafirmó el compromiso de la Consejería de Sanidad y del SCS con la reducción de la temporalidad en el empleo público sanitario, fomentando la estabilidad laboral, la consolidación de plantillas y la mejora continua en la calidad de la atención prestada al conjunto de la ciudadanía canaria.
Aumento de la retribución por Carrera Profesional para todos los trabajadores
Goya informó que el SCS cumplirá con el compromiso de aumentar las cuantías económicas correspondientes a los distintos niveles o grados de carrera profesional del personal del Servicio Canario de la Salud. Ya en 2024 se creó el quinto grado de carrera profesional, que sólo tienen Canarias y Andalucía y, en 2027, se incrementará la dotación económica asociada a cada uno de los cinco grados de carrera profesional.
Se trata de una medida de retención del talento y de fidelización de los recursos humanos que afecta todas las categorías profesionales. Para su establecimiento se ha tomado como referencia a la media de las tres mejores retribuciones del Sistema Nacional de Salud y se aplicará de forma progresiva durante el período 2027-2030 con efectos económicos desde el 1 de enero de cada uno de los ejercicios.
Exámenes y proceso de estabilización
En la reunión también se abordó el estado del proceso selectivo de estabilización de las plantillas de trabajadores del SCS y se informó de las fechas de celebración de los exámenes que restan por celebrarse de la fase de concurso-oposición correspondientes a los procesos selectivos de estabilización de plantillas de trabajadores del SCS, tanto para personal estatutario como laboral, así como del proceso ordinario.
Los exámenes de desarrollarán entre diciembre y febrero; de modo que el 12 de diciembre tendrá lugar las pruebas correspondientes a las categorías de Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa y Auxiliar de Enfemería. Asimismo, está previsto que el examen del resto de categorías se realice a finales de enero, salvo el de Enfermería y Celador, que serían en la segunda quincena de febrero.
El proceso de estabilización mediante concurso-oposición continúa avanzando conforme a la planificación establecida. A fecha de hoy, se ha celebrado el examen de 82 procesos con fase oposición, que continúan avanzando en las distintas fases del procedimiento selectivo —publicación de calificaciones, valoración de méritos, resolución de reclamaciones y petición de plazas—, para el nombramiento de personal estatutario fijo derivados de este sistema selectivo.
Este procedimiento permitirá la estabilización de las más de 12.000 plazas, de las que más de 9.000 fueron ya estabilizadas directamente por concurso de méritos.
En este sentido, el director del SCS reiteró el agradecimiento por el esfuerzo que realiza el personal de la Dirección General de Recursos Humanos y los miembros de los tribunales, profesionales imprescindible para llevar a cabo esta macro-oferta de empleo público que, como se ha indicado, no tiene precedentes en los treinta años de historia del SCS.
Nuevas categorías de personal estatutario investigador
Por otro lado, en la Mesa Sectorial de este lunes también se informó del proyecto de decreto para la creación de la categoría de personal estatutario clínico investigador en el ácmito de las instituciones sanitarias del SCS. El objetivo es integrar la actividad investigadora en la estructura de recursos humanos con carácter estable y estructural, favoreciendo la incorporación y retención de profesionales con una elevada cualificación científica y orientando su actividad a las necesidades y prioridades del sistema sanitario.
A tal efecto, el Decreto recoge la creación de las categorías estatutarias de Facultativo/a Especialista Clínico/a Investigador/a, Enfermero/a Clínico/a Investigador/a y Enfermero/a Especialista Clínico/a Investigador/a, destinadas al desarrollo de funciones de investigación sanitaria en el ámbito de las instituciones sanitarias del SCS.
La creación de estas categorías permitirá consolidar la investigación sanitaria como una actividad profesional integrada en la organización del SCS, favoreciendo el desarrollo de líneas y proyectos de investigación vinculados a las necesidades de salud de la población y a las prioridades asistenciales y organizativas.
Asimismo, la actividad investigadora se orientará a la generación de conocimiento y a su transferencia efectiva a la práctica asistencial, prestando especial atención a su impacto en la calidad, seguridad, eficacia, efectividad y eficiencia de la atención sanitaria y en los resultados en salud de la población. A estos efectos, la evaluación de la actividad investigadora no se limitará a la producción científica, sino que tendrá también en consideración la aplicación y el impacto de los resultados obtenidos en el ámbito asistencial.