La gripe en Canarias todavía no ha alcanzado el nivel epidémico durante esta temporada, pese al elevado número de contagios registrado al comienzo de octubre. La incidencia ha descendido en las últimas semanas, aunque los profesionales sanitarios advierten de que el pico de la enfermedad aún podría estar por llegar y animan a la población a vacunarse.
Así lo han explicado este jueves, 19 de noviembre, representantes de nueve colegios profesionales sanitarios del Archipiélago durante la presentación en Las Palmas de Gran Canaria de una campaña conjunta para promover la vacunación contra la gripe.
El médico Abián Montesdeoca, técnico del Programa de Inmunización de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ha señalado que la incidencia actual es ligeramente superior a la registrada por estas mismas fechas en 2025, pero sin que se haya alcanzado todavía el máximo de la temporada.
¿Cuándo llegará el pico de gripe a Canarias?
La evolución del virus presenta, por ahora, un comportamiento irregular. Tras un incremento inicial de los contagios, la incidencia ha vuelto a disminuir, lo que impide establecer una fecha concreta para el momento de mayor circulación de la gripe.
“El pico es la máxima incidencia que vayamos a tener”, ha explicado Montesdeoca, quien ha recordado que no es posible anticipar con exactitud cuándo se producirá.
El especialista ha señalado que el comportamiento del virus resulta determinante para conocer cómo evolucionará la temporada. “Los virus tienen un comportamiento caprichoso”, ha advertido.
Por tanto, el descenso reciente de los contagios no significa que la temporada de gripe haya terminado ni descarta nuevos incrementos durante las próximas semanas.
La vigilancia epidemiológica resulta especialmente importante en esta época del año, cuando aumenta la circulación de los virus respiratorios y su impacto puede ser mayor entre las personas de edad avanzada y quienes presentan determinadas enfermedades crónicas.
Canarias ha distribuido unas 175.000 vacunas contra la gripe
En paralelo a la evolución de los contagios, la campaña de vacunación antigripal 2026-2027 mantiene un ritmo similar al registrado durante el mismo período del año pasado.
Según los datos facilitados por Montesdeoca, hasta este jueves se han distribuido aproximadamente 175.000 dosis de la vacuna contra la gripe en Canarias.
La cifra permite mantener los niveles alcanzados en 2025, cuando la vacunación había experimentado un incremento de entre el 10% y el 15% respecto al ejercicio anterior.
La campaña comenzó el 5 de octubre con la vacunación anticipada de determinados colectivos vulnerables y profesionales de ámbitos sanitarios, sociosanitarios y educativos.
Posteriormente, el 19 de octubre, se inició la vacunación general en los centros de salud del Archipiélago.
Para afrontar la temporada actual, el Servicio Canario de la Salud adquirió 281.263 dosis, con una inversión de 2,83 millones de euros, lo que supone un 5,4% más de vacunas que en la campaña anterior.
Los sanitarios insisten en la importancia de vacunarse
Aunque las cifras de vacunación se mantienen, los profesionales sanitarios consideran necesario seguir animando a la población, especialmente a las personas que tienen recomendada la inmunización y todavía no la han recibido.
La presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, ha advertido de que algunos ciudadanos continúan rechazando la vacuna por considerar que sus posibles riesgos superan a los beneficios.
Frente a esa percepción, Mendoza ha defendido que la vacunación es un procedimiento “rápido, sencillo y seguro”.
Para reforzar este mensaje, los representantes de los nueve colegios profesionales participantes en la iniciativa se han vacunado públicamente durante la presentación de la campaña.
“Tan convencidas estamos de que es, no solo segura, sino, además, eficiente, que nos vamos a vacunar aquí delante”, ha manifestado Mendoza.
La iniciativa cuenta con la participación de organizaciones profesionales de médicos, enfermeros y farmacéuticos, entre otras, así como del Colegio de Veterinarios de Las Palmas.
Cómo vacunarse contra la gripe en Canarias
Los profesionales sanitarios recomiendan solicitar cita en el centro de salud correspondiente para recibir la vacuna, especialmente en el caso de las personas incluidas en los grupos para los que está indicada.
La campaña del Servicio Canario de la Salud contempla la vacunación de las personas mayores, la población infantil comprendida en las edades recomendadas, las personas con determinadas condiciones de riesgo y los profesionales que pueden estar especialmente expuestos o mantener contacto habitual con personas vulnerables.
La vacunación busca reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la gripe, especialmente entre quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar cuadros graves.
Por el momento, Canarias mantiene una incidencia inferior al umbral epidémico, según los datos expuestos por los profesionales sanitarios este jueves. Sin embargo, las autoridades sanitarias continúan siguiendo la circulación del virus ante la posibilidad de que la actividad gripal vuelva a aumentar durante la temporada.