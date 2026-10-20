Canarias inicia la inmunización contra la gripe, la covid y el VRS en todos los centros de salud

La Consejería de Sanidad inició ayer en los centros de salud la campaña de vacunación estacional frente a infecciones respiratorias para la temporada 2026-27. Las personas interesadas en recibir la vacuna contra la gripe, la covid-19 o el virus respiratorio sincital (VRS) pueden pedir cita previa llamando al 012 o a alguno de sus números sin tarificación adicional (922 470 012 y 928 301 012).
Para afrontar esta temporada el SCS ha destinado una inversión de 2.829.050 euros a adquirir 281.263 dosis de cuatro tipos de vacunas frente a la gripe, adaptadas a todos los grupos en los que está indicada la inmunización. La campaña de gripe finalizará oficialmente el 31 de diciembre, aunque podrá extenderse hasta el 31 de marzo.
Se recuerda que la vacunación contra la gripe está indicada para embarazadas, personas mayores de 60 años, pacientes crónicos mayores de 6 años, convivientes de personas vulnerables, menores con edades entre los 6 meses y los 6 años, y profesionales esenciales para la comunidad. Mientras la inmunización frente al VRS se administrará a personas mayores de 70 años residentes en centros sociosanitarios, así como a las personas institucionalizadas menores de esa edad con enfermedades respiratorias o cardiacas graves, coincidiendo con el periodo de mayor circulación del virus, entre octubre y marzo. El VRS es un virus de alto impacto en población adulta, particularmente en personas que viven en residencias de mayores o en aquellas con enfermedades de base. Ya se administra en bebés y recién nacidos, reduciendo en más de un 86% las hospitalizaciones en la UCI por bronquiolitis y neumonías.
Sanidad recuerda que las vacunas son el medio más eficaz para evitar complicaciones en aquellas personas más vulnerable y reducen significativamente el riesgo de hospitalización o muerte por gripe, covid o VRS.
En el centro de salud Doctor Guigou se procedió a la vacunación de varias personas. Celia López, embarazada y profesional del sector sanitario, señaló que “me vacuno por las recomendaciones que nos dan, que hay que confiar en ellas. También es que soy personal sanitario y todos los años me he vacunado de la gripe y la verdad que nunca he tenido ningún problema. Está ampliamente demostrado que reduce la gravedad de la infección, tanto en el embarazo, incluso luego le das una protección al bebé”.
La enfermera María José Expósito señaló que es “una forma de promoción de la salud” y de protección a sus hijos y familiares en casa. “Estoy de cara al público, tengo que atenderlos todos los días, al igual que me protejo de ellos, también tengo que protegerlos por mi parte”.
Al mismo tiempo también se ha vacunado su hijo, David, de 5 años, que estaba muy tranquilo e informado. “Al niño le dijimos que se venía a vacunar, pero que era una gotita en la nariz, como el lavado nasal, y que era para no tener muchos moquitos”. Para la población infantil de entre 6 meses y 6 años se les administra una vacuna intranasal, sin necesidad de pinchazo, “que no les duele nada y huele muy rico”. David adivinó que era a fresa.