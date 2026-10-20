Presentan una moción de censura ‘in extremis’ contra el alcalde de San Juan de la Rambla

Los grupos del PSOE, Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se puede y Nueva Canarias presentan hoy a las 09.30 horas una moción de censura contra el alcalde de San Juan de la Rambla, Juan Ramos (CC), y en la que proponen a Jesús Ezequiel Domínguez (PSOE) como candidato para sustituirlo en el sillón de la Alcaldía, que ya ocupó entre los 2020 y 2023.
Una decisión in extremis y arriesgada, al faltar solo siete meses para las elecciones municipales, pero justificada según el propio documento, al que tuvo acceso este periódico en cinco motivos fundamentales: el deterioro de los servicios públicos; la paralización de iniciativas municipales y de las inversiones; la falta de transparencia; las dificultades en el funcionamiento ordinario de los órganos de gobierno y participación y los cuestionamientos jurídicos de determinadas actuaciones relacionadas con el alcalde.
En relación a esto último, se refieren a la imputación de Juan Ramos por un presunto delito de malversación administrativa, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y por el que está citado a declarar el 4 de diciembre, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS.
Todo ello ha generado una situación “de creciente preocupación política e institucional” y por lo tanto, añaden los firmantes, “es necesario un cambio que permita recuperar la eficacia en la gestión municipal, reforzar la transparencia y garantizar una adecuada atención a las necesidades de la ciudadanía de San Juan de la Rambla”.
“La presente moción constituye, en consecuencia, una instrumento de exigencia de responsabilidad política y de propuesta de una alternativa de gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”, añade el texto.
Los firmantes son los cuatro concejales del PSOE (además de Domínguez, Priscila Díaz, Gloria Méndez y Daniel Rodríguez), el de Nueva Canarias (NC), Juan Alberto Pérez González, y Juan Siverio (AUP-Sí se puede). Su compañera de filas, Yanira Mesa, está de baja y no ha suscrito el documento. Las seis firmas son suficientes para conseguir una mayoría absoluta en la Corporación, compuesta por once ediles.
De todos ellos Siverio es la única persona que formó parte del actual Gobierno y por eso ayer mismo presentó su renuncia como primer teniente de alcalde y responsable de Transición energética, Alumbrado público, Desarrollo local y Empleo, Cultura, Patrimonio cultural, Gestión de residuos, Movilidad sostenible, Accesibilidad, Educación, Bibliotecas y salas de estudio y Participación ciudadana.
Además, por primera vez en este mandato apoyó en la Junta de Gobierno municipal celebrada por la mañana la petición del PSOE de solicitar que el Consistorio se persone en la causa contra el alcalde.
Una vez presentada la moción, hay diez días hábiles para celebrar el pleno extraordinario en el que se votará la moción de la censura y Domínguez tomará posesión como alcalde y deberá convocarse uno posterior para aprobar la delegación de competencias en el nuevo organigrama municipal.
Reacciones
La portavoz del PSOE en el Consistorio, Gloria Méndez, manifestó la preocupación de su grupo por la situación del municipio y la “responsabilidad” que tienen de defender los intereses de los vecinos y vecinas. “Ahora mismo la situación es muy preocupante porque hay una parálisis de proyectos que vienen del mandato anterior y con dotación presupuestaria”. Dos ejemplos claros son la mejora del Espacio Cultural Rambla y la Casa de los Delgado Oramas.
“Valoramos el riesgo de presentar una moción de censura ahora y lo hacemos por responsabilidad política. No es una decisión apresurada sino muy meditada. Es poco tiempo, es verdad, pero creemos que podremos cambiar algunas cosas porque las tres formaciones políticas coincidimos en los motivos”, sostiene.
Desde el PSOE insular apuntan que el pacto CC-Sí se puede-AUP-PP que se derivó de las últimas elecciones municipales de 2023 era “contra natura” y ahora la moción de censura “devuelve la voluntad expresada por la mayoría de los vecinos, cuyo voto fue mayoritariamente progresista” y en el que el PSOE fue la fuerza política más votada.
Desde Coalición Canaria han declinado hacer declaraciones aunque confirmaron que sí se pronunciarán hoy después de varias reuniones que mantendrán durante la mañana.