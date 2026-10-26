El alcalde de San Juan de la Rambla carga contra su socio tras la moción de censura: “Hay intereses que van más allá del pueblo”

El alcalde de San Juan de la Rambla, Juan Ramos, ha acusado este lunes al concejal de AUP-Sí se puede Juan Siverio de romper unilateralmente el pacto de gobierno y le ha pedido que explique por qué ha apoyado una moción de censura, en la que a su juicio hay “intereses que van más allá de las necesidades del pueblo”.
Juan Ramos, de Coalición Canaria (CC), ha criticado en una nota “la falta de compromiso y de respeto a la palabra dada” por parte de Juan Siverio, a quien responsabiliza de romper unilateralmente los acuerdos que sustentaban la estabilidad del actual grupo de gobierno y de impulsar una moción de censura que contradice los compromisos firmados al comienzo del mandato.
Juan Siverio ha apoyado una moción de censura al alcalde nacionalista junto a los concejales de PSOE y Nueva Canarias, para lo que previamente renunció a su cargo como primer teniente de alcalde.
En el comunicado difundido este lunes el alcalde Juan Ramos considera “especialmente grave” que esta decisión se haya tomado sin respetar los principios de lealtad y responsabilidad que deben regir cualquier acuerdo político.
“La política puede estar llena de diferencias, pero hay algo que nunca debería perderse: la palabra dada. Cuando uno firma un acuerdo, adquiere una responsabilidad con sus compañeros de gobierno y, sobre todo, con los vecinos que han depositado su confianza en ese proyecto. Juan Siverio ha demostrado que sus compromisos parecen tener fecha de caducidad cuando dejan de convenirle”, señala el alcalde.
Ramos recuerda que Siverio ha incumplido, al menos, dos compromisos expresamente recogidos en el acuerdo suscrito al inicio del mandato por las fuerzas que integran el grupo de gobierno y el primero de ellos establecía el compromiso de no participar ni impulsar ninguna moción de censura.
El segundo recogía la obligación de evitar declaraciones en los medios de comunicación que expusieran posicionamientos personales contrarios al buen devenir y a la estabilidad del gobierno municipal.
“No estamos hablando de interpretaciones ni de compromisos verbales que puedan prestarse a distintas lecturas. Estamos hablando de un acuerdo firmado, con unas condiciones que todos conocíamos y que todos debíamos respetar. Quien firma un documento de estas características debe entender que su palabra tiene un valor y que no puede saltarse los compromisos adquiridos como si nunca hubieran existido”, afirma Ramos.
El alcalde considera “especialmente preocupante” que esta no sea una situación aislada, sino que reproduzca un comportamiento que, según recuerda, ya se produjo durante el mandato anterior, cuando Juan Siverio rompió el pacto que había suscrito con el PSOE y abandonó aquel acuerdo en circunstancias que Ramos considera similares.
“Es la segunda vez que Juan Siverio rompe un pacto de gobierno utilizando un argumentario parecido. Ya lo hizo en el mandato pasado con el PSOE y ahora vuelve a repetir el mismo sistema. Cambian los protagonistas y las circunstancias, pero se repite el resultado: un compromiso político que se rompe y una estabilidad que queda en entredicho”, denuncia el regidor.
Ramos insiste en que la responsabilidad de este movimiento debe atribuirse a Juan Siverio y no extenderse automáticamente a toda su formación, AUP, pues el alcalde subraya que Yanira Mesa, compañera de filas de Siverio, no tenía constancia de esta operación, por lo que considera necesario distinguir entre la actuación individual de quien impulsa la moción y la posición del conjunto de la formación.
“No sería justo responsabilizar a AUP en su totalidad de una decisión de la que su propia compañera de filas no tenía conocimiento. La responsabilidad debe recaer sobre quien ha promovido este movimiento y ha decidido dar la espalda a los compromisos que había firmado», apunta el alcalde nacionalista.
Ramos considera igualmente contradictorio que Siverio se apoye ahora en el PSOE cuando, durante el presente mandato, desde esta formación se llegó a solicitar en pleno la destitución de Yanira Mesa.
“Durante todo este tiempo se ha dado libertad a los concejales para gestionar sus áreas. Ha habido diferencias, como ocurre en cualquier gobierno, pero hemos intentado resolverlas sin poner en peligro el funcionamiento del Ayuntamiento. Por eso, resulta legítimo preguntarse qué ha cambiado ahora y por qué se opta por romper un pacto en lugar de agotar las vías de diálogo”, manifiesta.