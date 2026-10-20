Los grupos municipales del PSOE, Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se puede y Nueva Canarias han presentado este martes, 20 de octubre, una moción de censura contra el alcalde de San Juan de la Rambla, Juan Ramos (CC), en la que proponen al socialista Jesús Ezequiel Domínguez como candidato para sustituirlo al frente del Ayuntamiento. El pleno extraordinario se celebrará el 4 de noviembre a las 12.00 horas, según anunció el propio Domínguez.
La iniciativa, respaldada por seis concejales, cuenta con las firmas necesarias para alcanzar la mayoría absoluta de una Corporación integrada por once ediles. Los promotores justifican la decisión por el deterioro de los servicios públicos, la paralización de proyectos e inversiones municipales, la falta de transparencia y la investigación judicial del alcalde por un presunto delito de malversación.
La moción se presenta a siete meses de las próximas elecciones municipales y después de que Juan Siverio (AUP-Sí se puede) renunciara a sus responsabilidades en el Gobierno local. Tras su registro, deberá celebrarse el pleno extraordinario en el que se debatirá y votará la iniciativa, que podría devolver la Alcaldía a Ezequiel Domínguez, quien ya ocupó el cargo entre 2020 y 2023.