El nuevo Gobierno tripartito de San Juan de La Rambla aprueba la distribución de las áreas

El nuevo gobierno de San Juan de la Rambla (PSOE-AUP-Sí se puede- NC) ha aprobado el nuevo organigrama municipal, dividido en tres grandes áreas (Participación Ciudadana y Cultura y Economía y Hacienda, Secretaría y Administración y Servicios Generales) y las delegaciones municipales mediante las cuales establece el marco de responsabilidades de sus integrantes para el desarrollo de la gestión municipal. El objetivo es priorizar la eficiencia, reforzar la coordinación entre las distintas áreas y ofrecer una respuesta más ágil a las necesidades de los vecinos y vecinas.
El organigrama contará con tres tenencias de Alcaldía que estarán en manos de Juan Siverio (primera), Gloria Méndez (segunda), y Juan Alberto Pérez González (tercera). Este último es el único concejal que no está liberado mientras que el resto lo está al 70%, igual que en anteriores mandatos.
El alcalde, Ezequiel Domínguez (PSOE), se reserva el control y la supervisión interna de los servicios de Policía Local, Comunicación, Universidad Popular y Modernización y Nuevas Tecnologías.
Juan Sivero (AUP-Sí se puede) asumirá Energía, Alumbrado Público y Transición Energética; Desarrollo Local y Empleo; Cultura; Patrimonio Cultural; Gestión de Residuos; Movilidad Sostenible; Participación Ciudadana; Parques y Jardines; Hacienda; Recursos Humanos; Bibliotecas; Aguas y Saneamiento; y Patrimonio Municipal.
Gloria Méndez (PSOE) tendrá bajo su responsabilidad el Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad; Políticas de Igualdad y Violencia de Género; Régimen Interior; Drogodependencias; Bienestar Social; Protocolo; Mayores; Bienestar Animal; Educación y Escuela Infantil.
Juan Alberto Pérez (NC) gestionará las competencias de Obras Municipales; Mancomunidad de Municipios; Mantenimiento de Vías Públicas; Cementerios y Urbanismo, mientras que Priscila Díaz (PSOE) estará al frente de Deportes; Instalaciones Deportivas; Agricultura; Turismo; Parque Móvil Municipal; Almacén; Montes Públicos y Medio Ambiente, y el edil Daniel Rodríguez Mesa (PSOE) asumirá Ferias, Festejos y Romerías; Transportes; Mantenimiento de Edificios Públicos; Comercio y Ludotecas Municipales.
El nuevo Gobierno tripartito de San Juan de La Rambla aprueba la distribución de las áreas
El nuevo gobierno de San Juan de la Rambla (PSOE-AUP-Sí se puede- NC) ha aprobado el nuevo organigrama municipal, dividido en tres grandes áreas (Participación Ciudadana y Cultura y Economía y Hacienda, Secretaría y Administración y Servicios Generales) y las delegaciones municipales mediante las cuales establece el marco de responsabilidades de sus integrantes para el desarrollo de la gestión municipal. El objetivo es priorizar la eficiencia, reforzar la coordinación entre las distintas áreas y ofrecer una respuesta más ágil a las necesidades de los vecinos y vecinas.