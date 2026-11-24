La Orotava vivirá este viernes, 27 de noviembre, una jornada en la que se unirán la gastronomía, las tradiciones canarias y la Navidad. El municipio celebrará la décima edición de De Tapas con Castañas, un encuentro que ofrecerá tapas a 3,50 euros y copas de vino a dos euros, coincidiendo con la inauguración del alumbrado navideño y del belén municipal.
La cita gastronómica se desarrollará entre las 19.00 y las 23.00 horas en el puente de la calle Carrera Escultor Estévez, en pleno centro histórico de la Villa, donde se reunirán restaurantes y bodegas del municipio para ofrecer distintas elaboraciones con productos de proximidad.
Las castañas y los vinos del Valle de La Orotava serán los protagonistas de una iniciativa que permite recuperar las costumbres vinculadas a la festividad de San Andrés, al tiempo que contribuye a promocionar los establecimientos y productores locales.
Tapas, vinos, música y actividades infantiles
La programación de esta décima edición incluye propuestas para toda la familia. Además de la oferta gastronómica, los asistentes podrán disfrutar del tradicional tueste de castañas y de la actuación de la Parranda Bentahod, recientemente distinguida con la Medalla de Plata de la Villa.
Los más pequeños también tendrán su espacio con talleres relacionados con el cultivo del castaño y la elaboración de cacharros, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones una de las tradiciones más arraigadas de estas fechas en el norte de Tenerife: correr el cacharro.
Los precios de las propuestas gastronómicas serán los siguientes:
- Tapas: 3,50 euros.
- Copas de vino: dos euros.
La actividad, impulsada desde 2016 por la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de La Orotava, que dirige Alexis Pacheco, busca fomentar el consumo de productos de proximidad y preservar las costumbres ligadas a la cultura agraria del municipio.
Una edición especial para los vinos del Valle de La Orotava
La celebración de este año adquiere especial relevancia tras la declaración del cordón trenzado como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial, en la categoría de técnica artesanal tradicional.
Este singular sistema de conducción de la vid, basado en el entrelazado de los sarmientos, constituye uno de los elementos más característicos del paisaje agrícola del Valle de La Orotava.
El alcalde, Francisco Linares, destaca que el encuentro gastronómico también pretende respaldar a los agricultores, cosecheros y bodegueros que han conservado esta técnica durante generaciones.
Desde el Ayuntamiento consideran que el reconocimiento patrimonial debe contribuir a garantizar la continuidad de las explotaciones vitícolas, favorecer el relevo generacional y mejorar la comercialización de los vinos locales.
La falta de mano de obra especializada, los elevados costes de mantenimiento y la competencia de otros sistemas de cultivo menos laboriosos figuran entre los principales desafíos para la conservación de esta práctica agrícola.
La Orotava inaugura su Navidad este viernes
La celebración de De Tapas con Castañas coincidirá con otra de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio: la inauguración del alumbrado navideño de La Orotava y del portal de belén municipal.
Ambos actos tendrán lugar en la plaza del Ayuntamiento, por lo que vecinos y visitantes podrán combinar las actividades gastronómicas con el inicio de las celebraciones navideñas en el casco histórico.
Cuándo y dónde se celebra De Tapas con Castañas
- Fecha: viernes, 27 de noviembre de 2026.
- Horario: de 19.00 a 23.00 horas.
- Lugar: puente de la calle Carrera Escultor Estévez, La Orotava.
- Precio de las tapas: 3,50 euros.
- Precio de las copas de vino: dos euros.
- Actividades: música en directo, talleres infantiles y tueste tradicional de castañas.