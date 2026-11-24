La casa más navideña de Canarias ultima los preparativos para su gran encendido de este domingo, 29 de noviembre, a partir de las 19.00 horas. La familia Barroso ha dado a conocer los primeros artistas confirmados para la celebración y ha desvelado quién será la encargada de pulsar el tradicional botón que iluminará la vivienda.
La elegida para este 2026 es Naomi Vera, periodista y reportera de Televisión Canaria, quien tendrá el cometido de accionar el interruptor que dará comienzo a una nueva edición de esta tradición navideña en Valle de Guerra, en el municipio de La Laguna.
La vivienda, situada en el número 189 de la carretera de El Boquerón, volverá a convertirse en uno de los grandes atractivos de la Navidad en Tenerife. Como ya adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado mes de agosto, la familia lleva meses trabajando en los preparativos de una decoración que podrá disfrutarse de manera gratuita.
Las actuaciones del encendido de la casa más navideña de Canarias
Como viene siendo habitual, el encendido estará acompañado de una programación de actuaciones musicales y actividades dirigidas tanto a pequeños como a mayores.
Entre los artistas y agrupaciones confirmados por la organización se encuentran:
- Daniela López.
- Siracusa Cuentacuentos.
- Daniela Viloria.
- Comparsa Bahía Bahitiare.
- Banda de Música Nuestra Señora de Lourdes de Valle de Guerra.
- Grupo Minfaya.
- Espectáculo a cargo de Mi Arte Factor.
- Pintacaras solidario a cargo de Planea tu Cumple.
- Renzo el Selector.
La familia Barroso también ha adelantado que habrá más sorpresas durante la celebración, cuyo momento más esperado llegará cuando Naomi Vera pulse el denominado “botón mágico”.
Más de 30 años iluminando la Navidad en Tenerife
La historia de la casa más navideña de Canarias se remonta a 1995, cuando Lorenzo Barroso comenzó a decorar la vivienda junto a su padre. Lo que inicialmente era una iniciativa familiar, con unas pocas luces y un pequeño nacimiento, acabó convirtiéndose en una de las tradiciones navideñas más conocidas de la Isla.
Desde entonces, la decoración ha ido creciendo hasta superar, en algunas ediciones, las 80.000 bombillas de bajo consumo, además de incorporar numerosas figuras y elementos decorativos.
La iniciativa celebró en 2025 sus 30 años de trayectoria y mantiene también su vertiente solidaria. De hecho, este año la familia ha vuelto a impulsar una recogida de juguetes y alimentos con motivo de las fiestas navideñas.
Los preparativos de esta edición tampoco han estado exentos de dificultades. El pasado mes de octubre, Lorenzo Barroso solicitó colaboración para hacer frente al incremento de los costes que supone mantener esta iniciativa.
La petición de la familia a quienes acudan al encendido
Ante la afluencia de público que suele registrar la inauguración, la familia Barroso ha querido realizar un llamamiento al civismo y al respeto hacia los vecinos de la zona durante la celebración de este domingo.
Asimismo, ha agradecido la implicación de todos los colaboradores que, un año más, han contribuido a sacar adelante el proyecto.
Cuándo y dónde se enciende la casa más navideña de Canarias
- Fecha: domingo, 29 de noviembre de 2026.
- Hora de inicio: 19.00 horas.
- Lugar: carretera de El Boquerón, número 189, Valle de Guerra (La Laguna).
- Entrada: gratuita.
- Encargada del encendido: Naomi Vera, periodista y reportera de Televisión Canaria.