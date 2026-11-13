La casa más navideña de Canarias recoge juguetes y alimentos: fechas y lugar para colaborar

La conocida como la casa más navideña de Canarias, situada en Valle de Guerra (La Laguna), prepara su regreso con una iniciativa solidaria. Además de su tradicional encendido de luces, previsto para el domingo 29 de noviembre a las 19.00 horas, la familia Barroso organizará una recogida de juguetes y alimentos que se destinarán a dos entidades sociales.
El objetivo es aprovechar las visitas que cada Navidad recibe esta vivienda de Tenerife para ayudar a quienes más lo necesitan. Los juguetes recogidos se entregarán a la asociación Kilómetros por Sonrisas, mientras que los alimentos se destinarán a Cáritas de Valle de Guerra.
La iniciativa se desarrollará en la propia casa, ubicada en el número 189 de la carretera de El Boquerón, donde los visitantes podrán realizar sus aportaciones durante las fechas establecidas para cada campaña.
Fechas para donar juguetes y alimentos en la casa más navideña de Canarias
Los responsables de esta iniciativa navideña han anunciado dos campañas solidarias con diferentes plazos de recogida. La recogida de juguetes comenzará el 29 de noviembre de 2026 y se prolongará hasta el 2 de enero de 2027. Todos los artículos donados se entregarán posteriormente a la asociación Kilómetros por Sonrisas.
Por su parte, la recogida de alimentos tendrá lugar desde el 29 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 2026. En este caso, las donaciones serán destinadas a Cáritas de Valle de Guerra. Ambas campañas tendrán como punto de recogida la vivienda de la familia Barroso, conocida por su decoración navideña, que cada año atrae a numerosos visitantes al núcleo lagunero.
Los organizadores explican que la intención es demostrar que la iniciativa va más allá de colocar luces y adornos. También buscan mostrar empatía con las personas que atraviesan dificultades económicas y sociales. No es la primera vez que ponen en marcha una acción de estas características. La familia ya impulsó una campaña solidaria durante las pasadas fiestas y, según sus responsables, la experiencia fue muy positiva.
De hecho, DIARIO DE AVISOS informó en noviembre de 2025 de una recogida de juguetes organizada con motivo de la anterior edición.
El gran encendido será el 29 de noviembre a las 19.00 horas
La actividad solidaria coincidirá con la apertura de una de las instalaciones navideñas más conocidas de Tenerife. Lorenzo Barroso, responsable de continuar la tradición familiar iniciada en 1995, ha confirmado que el encendido de este año se celebrará el domingo 29 de noviembre, a partir de las 19.00 horas.
La organización también ha adelantado que habrá invitados para esta jornada, aunque sus nombres se irán desvelando progresivamente durante los próximos días. La fecha del encendido ya había sido adelantada por DIARIO DE AVISOS el pasado mes de agosto, cuando la familia comenzó a preparar una nueva edición de esta tradición navideña.
Una tradición familiar que comenzó en 1995
La historia de la casa más navideña de Canarias comenzó hace más de tres décadas, cuando Lorenzo Barroso padre decidió decorar su vivienda de Valle de Guerra con unas pocas luces y un pequeño nacimiento.
Con el paso de los años, el montaje fue creciendo hasta incorporar miles de bombillas, figuras navideñas, belenes artesanales y espacios preparados para recibir visitantes.
Tras el fallecimiento de su padre, Lorenzo Barroso hijo asumió la responsabilidad de continuar con la tradición.
Sin embargo, mantener el montaje supone un esfuerzo económico considerable. Como explicó el propio Lorenzo a DIARIO DE AVISOS el pasado 12 de octubre, el encarecimiento de los materiales ha obligado a buscar la colaboración de empresas, comercios y particulares para sacar adelante cada edición.
Ahora, además de mantener la decoración y el tradicional encendido, la familia quiere aprovechar la afluencia de visitantes para impulsar las donaciones de alimentos y juguetes.
Quienes deseen conocer las novedades del encendido o seguir la evolución de las campañas solidarias pueden consultar la cuenta de Instagram @lorenzos_xmas, desde la que se difunde información sobre la iniciativa.