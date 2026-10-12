La casa más navideña de Canarias necesita ayuda para volver a brillar: “Está todo muy caro”

La conocida como la casa más navideña de Canarias, situada en Valle de Guerra (La Laguna), ya prepara su regreso para las próximas fiestas. Su responsable, Lorenzo Barroso, ha lanzado un llamamiento a empresas, comercios y particulares que quieran colaborar para mantener viva una traedición familiar que comenzó en 1995 y que cada Navidad reúne a miles de personas en Tenerife.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, Barroso explica que el encarecimiento de los materiales y los gastos que supone preparar cada edición hacen cada vez más complicado asumir el montaje sin ayuda. Por ello, al igual que el año pasado, vuelve a solicitar la colaboración de quienes deseen aportar su granito de arena. “La ayuda no hace falta que sea económica. El año pasado cada uno puso su granito de arena y nos ayudó bastante”, insiste.
“Está todo muy caro”
El propietario de esta vivienda, ubicada en el número 189 de la carretera de El Boquerón, insiste en que cualquier aportación puede resultar útil para sacar adelante el proyecto. Según indica, los costes se han incrementado hasta el punto de que resulta cada vez más difícil mantener la iniciativa únicamente con los recursos familiares.
“Al final esto lleva muchísimo dinero y en los tiempos que corren está todo muy caro y a nosotros se nos hace un poco cuesta arriba”, reconoce. Pese a estas dificultades, Lorenzo Barroso mantiene su intención de continuar con una tradición que ha traspasado las puertas de su vivienda.
“Esto ya no es mío, forma parte un poco de la sociedad canaria. Nosotros ponemos la mano de obra, pero se nos hace ya un poco cuesta arriba porque está todo por las nubes”, afirma. Y, como agradecimiento, los organizadores ofrecerán a las empresas y negocios participantes un espacio publicitario en el exterior de la vivienda, donde podrán mostrar su colaboración “durante las 24 horas del día”.
Cómo colaborar con la casa más navideña de Canarias
Las empresas, comercios o particulares interesados en contribuir a esta iniciativa pueden ponerse directamente en contacto con Barroso a través de Instagram (@lorenzos_xmas) o por correo electrónico (lorenzobarroso@hotmail.com).
La colaboración puede ser económica o consistir en la aportación de materiales necesarios para preparar la decoración navideña. En este sentido, agradece especialmente el respaldo recibido en la anterior edición y anima a quienes estén interesados a ponerse en contacto con antelación.
Por el momento, la fecha prevista para el encendido de la casa más navideña de Canarias es el domingo 29 de noviembre de 2026, coincidiendo con las elecciones generales.
Más de 30 años iluminando la Navidad en Tenerife
La historia de esta casa comenzó en 1995, cuando Lorenzo Barroso padre decidió decorar su vivienda de Valle de Guerra con motivos navideños. Tras su fallecimiento, Lorenzo, su hijo, asumió la responsabilidad de continuar con el proyecto, manteniendo el carácter artesanal que ha definido esta decoración desde sus comienzos.
A lo largo de estas tres décadas, la vivienda ha llegado a lucir más de 80.000 bombillas de bajo consumo, además de belenes, figuras de gran tamaño, cascanueces y otros elementos elaborados artesanalmente. La edición de 2025 también incorporó espacios interiores visitables y zonas para fotografías, además de actuaciones musicales.