La casa más navideña de Canarias ya tiene fecha de inauguración en 2025: gratis y podrás disfrutar de muchas actuaciones

La que muchos consideran la casa más navideña de Canarias alcanzará en 2025 sus 30 años de tradición, y un año más promete convertirse en uno de los planes imprescindibles para cientos de familias en Tenerife, que esperan con ilusión su esperado encendido.
Su creador, Lorenzo Barroso, comenzó a decorar la vivienda junto a su padre en 1995, en el núcleo lagunero de Valle Guerra. A través de una publicación en Facebook, adelantó que ya trabaja en los preparativos para las próximas fiestas, un anuncio que cada año genera gran expectación.
Barroso recordaba en una entrevista con DIARIO DE AVISOS cómo esta iniciativa casera fue creciendo poco a poco: “Con los años la gente empezó a comentarlo, hasta convertirse en lo que es hoy: una auténtica tradición”. Según explicaba, muchas personas se acercan “igual que van a La Laguna o Santa Cruz a ver el alumbrado”.
El impacto de la instalación quedó claro la última Navidad, cuando más de 2.000 personas se acercaron a la carretera de El Boquerón, donde se ubica la vivienda, únicamente para presenciar el gran encendido. Aquella edición contó con 40.000 luces, un auténtico espectáculo que se ha consolidado como plan familiar para los más pequeños.
Todo el montaje es obra artesanal de Lorenzo, que cada año cuida hasta el último detalle: miles de bombillas, grandes figuras de cascanueces, un Papá Noel de casi dos metros y numerosos elementos decorativos que transforman por completo la casa. “Es llamativa de noche, pero también durante el día”, destacaba, orgulloso del trabajo que realiza cada temporada.
Fecha de apertura de la casa más navideña de Canarias
El próximo domingo, 30 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, se llevará a cabo la inauguración de la casa más navideña de Canarias.
El número 189 de la carretera de El Boquerón vivirá su puesta de largo con numerosas actuaciones para toda la familia.
Mandy Hernández, Yumey, Jonathan Amaro, la comparsa Bahía Baitiare, la banda de música Nuestra Señora de Lourdes de Valle de Guerra, así como diferentes actores o cuenta cuentos harán las delicias de mayores y pequeños.
En esta ocasión también estará presente Renzzzo el Selector, mientras que el encargado de darle al botón de encendido será Víctor Brito, redactor y presentador de Televisión Canaria.
Recogida de juguetes
En esta edición de 2025, la casa más navideña de Canarias hará una recogida de juguetes el próximo 6 de diciembre. Será de 18.00 a 20.00 horas. Los juguetes donados tendrán que ser nuevos.